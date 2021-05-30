حفل موسيقي في فلوريدا: التذكرة بـ 18 دولارا للملقّحين وألف دولار لغيرهم !

المصدر: ا.ف.ب

من أجل حضور حفلة فرقة «تينيدج باتلروكيت» الأميركية المقررة في 26 يونيو في سانت بطرسبرغ في فلوريدا، يتوجب على الراغبين الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا دفع 18 دولارا، أما لغير المحصنين فستكلف البطاقة 999,00 دولارا.

وحددت شركة «ليدفوت بروموشنز» التي تهتم بالترويج للحدث، سعر البطاقة ب18 دولارا لكن فقط للأشخاص الذين يبرزون بطاقة تفيد بتلقيهم اللقاح عند مدخل الحفلة الموسيقية.

وكتبت على موقعها الإلكتروني «نحن لا نقول لكم ما يجب القيام به، لقد اتخذنا قرارا تجاريا وسندع السوق يقرر».

وأوضحت «إذا أتى شخص غير ملقّح، فسيخيف عددا كبيرا من الحاضرين، وبالتالي سيتعين عليه دفع الفرق».

وقال بول وليامس، الرجل الذي يقف وراء الفكرة من «ليدفوت بروموشنز» لقناة «كيه إيه كيه إي» المحلية «أردت أيضا أن يكون الحدث حافزا للأشخاص المترددين في الحصول على اللقاح».

وتابع «أردت من الشباب الذين يريدون الذهاب إلى الحفلات أن يتحركوا ويذهبوا للحصول على اللقاح».

واعتبارا من 19 أبريل أصبح بإمكان جميع البالغين في الولايات المتحدة تلقي اللقاح. ويمكن الآن أيضا تلقيح المراهقين بدءا من سن 12 عاما.

وتلقى أكثر من 166 مليون شخص، أو ما يزيد قليلا عن 50 في المئة من سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح فيما تلقى 40 في المئة الجرعتين.

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