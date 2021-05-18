سيول.. آثارعالية للفياغرا في مياه الصرف الصحي

المصدر: سيول-أ ف ب

اكتشفت آثار عالية التركيز من الفياغرا وأدوية تستخدم لمعالجة الضعف الجنسي في مياه الصرف الصحي في سيول، كما قال باحثون كوريون جنوبيون.

ودرس الخبراء وجود المواد الكيميائية في مجرى الدخول ومجرى الخروج من محطتي تكرير مياه الصرف الصحي في عاصمة كوريا الجنوبية وكذلك في المنشآت التي تتلقى المياه. وأوضح البحث أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة "غير قادرة على التعامل" مع كميات المواد الكيميائية المخلّفة.

وقالت الورقة البحثية "إن مثبطات "فوسفوديستراز-5 " الموجودة في مياه الصرف الصحي المنزلية بالكاد تمت معالجتها بواسطة المحطات، وفي النهاية، تم تصريفها في البيئة المائية". وأظهرت دراسات أن حوالى 23 % من الذكور الكوريين الجنوبيين الشباب يعانون من ضعف جنسي، وبلغ إجمالي مبيعات الأدوية التي تحتوي على مثبطات فوسفوديستراز-5 لأكبر 20 شركة أدوية كورية، 133 مليون دولار عام 2019.

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