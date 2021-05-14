الصين تنسخ "تايتانيك"جديدة على بعد 1000 كليومترا من البحر

المصدر: الصين-أ ف ب

بدأت نسخة طبق الأصل من سفينة "تايتانيك" الشهيرة، وبحجمها الطبيعي، تظهر في عمق الريف الصيني، لكنّ هذه النسخة لن تغرق أبداً ولن ترى البحر يوماً لأنها تقع في وسط الحقول، حيث يقام متنزه ترفيهي مخصص لهذه السفينة التي تشكّل قصة غرقها حدثاً تاريخياً بارزاً.

وتعلو أربع رافعات رصيفاً جافاً ضخماً على ضفاف أحد الأنهار في سينينغ (جنوب غرب الصين)، حيث ينهمك عمال يعتمرون خوذات واقية صفراء بأشغال حول بدن سفينة عملاقة.

وستنتج هذه الورشة في نهاية المطاف نسخة عملاقة طبق الأصل من "تايتانيك"، السفينة التي غرقت قبل أكثر من قرن في المحيط الأطلسي وأسفر غرقها عن مقتل أكثر من 1500 من الركاب وأفراد الطاقم.

وقال سو شاوجون الذي كان وراء الفكرة إنه "مشروع معقد جداً". وأضاف أمام نموذج للسفينة في مكتبه "نحن نبني سفينة بحجم حاملة طائرات" ولكن على الأرض.

ويقع أقرب بحر إلى سينينغ على مسافة أكثر من ألف كيلومتر منها. لكن صاحب المشروع مقتنع بأن الفضوليين سيأتون مع ذلك لزيارة متنزه "تايتانيكلاند" الترفيهي المخصص للسفينة. وتبلغ تكلفة المشروع عشرة مليارات يوان (1,4 مليار دولار)، ومن المقرر افتتاحه في نهاية العام.

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