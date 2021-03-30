فيتنام ..سجن مضيف طيران لتسببه بنشر أمراض خطيرة

المصدر: هانوي-د ب ا

قضت محكمة هو تشي منه في فيتنام اليوم الثلاثاء بسجن مضيف طيران، خرق قيود مكافحة فيروس كورونا في نوفمبر الماضي وتسبب في نشر الفيروس لأشخاص مقربين له، لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وخلال المحاكمة التي استغرقت يوما واحدا، أدانت محكمة هو تشي منه، دونج تان هاو"29 عاما" لتسببه " بنشر أمراض خطيرة" وكان هاو، الذي يعمل لصالح شركة فيتنام إيرلاينز، قد خرق إجراءات الحجر الصحي المقررة لمدة 14 يوما عقب أن وصل البلاد على متن رحلة قادمة من اليابان.

وعقب أن ثبت سلبية إصابته بالفيروس بعد خضوعه لاختبارين، التقى بـ46 شخصا في الوقت الذي كان يتعين أن يبقى فيه بالحجر الصحي، وزار مقاهي ومطاعم وحضر دورة لتعلم اللغة الانجليزية. وفي النهاية ثبت إصابة هاو بالفيروس في نهاية نوفمبر الماضي. ويعد هاو مسؤولا عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل بالفيروس. وجاء في تقرير للشرطة إن الاختبارات اللاحقة والحجر الصحي لنحو ألفي شخص بلغت تكلفتها نحو 200 ألف دولار.

وقالت المحكمة إن سلوك هاو عرض المجتمع لخطورة شديدة، ولكن سجله الجيد والكثير من الظروف المخففة، أدت إلى أن تقضي المحكمة بسجنه لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، تليها فترة مراقبة لمدة أربعة أعوام.

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