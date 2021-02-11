بالصور.. العالم العربي يشارك الإمارات فرحة وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ

المصدر: دبي - وام والإمارات اليوم

اكتست أشهر المعالم العمرانية في العالم العربي باللون الأحمر اختفالاً بالإنجاز الإماراتي الكبير، ودخول «مسبار الأمل»، أول مسبار عربي لاستكشاف الكواكب، مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعد نحو سبعة أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجي، وتتويجاً للرحلة التاريخية لأول مهمة عربية إلى الفضاء العميق وصولاً إلى الكوكب الأحمر، ومنذ يوم أمس، تزيّنت عشرات المعالم العمرانية والثقافية والسياحية البارزة باللون الأحمر، لون كوكب المريخ، في رسالة تضامن جماهيرية ومؤسسية مع فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

ومن هذه المعالم الشهيرة «ذا زون» في منطقة التخصصي بالعاصمة السعودية الرياض، ومركز البحرين التجاري العالمي في العاصمة البحرينية المنامة، وأبراج الكويت في العاصمة الكويتية، وبرج القاهرة في العاصمة المصرية، والمسرح الروماني في العاصمة الأردنية عمّان، والمتحف العراقي وبرج بغداد مول في العاصمة العراقية بغداد.

وعاش الملايين على امتداد العالم العربي ساعات من الترقب، للحظة وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ، بعد أن تابعوا بشغف تقدم أول مهمة فضائية عربية بين الأرض والمريخ على مدى سبعة أشهر، وعلى امتداد ست مراحل، بدأت اعتباراً من تاريخ إقلاع الصاروخ الذي حمله نحو الفضاء الخارجي يوم 20 يوليو الماضي، في رحلة قطع فيها مسافة تعادل 493 مليون كيلومتر لدخول مداره، وبدء مهمته العلمية التي ستستمر لعام مريخي كامل يساوي 687 يوماً بالتقويم الأرضي.

وفي الإمارات ترقب الجميع وصول المسبار إلى مداره، بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد، فيما تعدّ المهمة الفضائية النوعية بأرقامها القياسية وإنجاز مشروعها في مدة وجيزة، مقارنة بغيرها من الدول الموجودة منذ عقود في قطاع صناعة الفضاء، تجسيداً عملياً لشعار «لا شيء مستحيل»، الذي تتبناه دولة الإمارات الساعية إلى التميّز والريادة، وتمكين الكفاءات والمواهب الشبابية الوطنية والعربية في قطاع الفضاء المليء بالفرص.

وتزيّنت أبرز المعالم العمرانية والثقافية والاقتصادية بلون الكوكب الأحمر، حيث اكتسى برج خليفة أطول بناء في العالم بالألوان المريخية، وكذلك برج العرب جميرا، القرية العالمية، مبنى المركز المالي العالمي، «برواز دبي»، المبنى الأيقوني لمتحف المستقبل، المبنى الرئيس لـ«ديوا»، إضافة إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، «إكسبو2020»، مكتبة محمد بن راشد، أكاديمية شرطة دبي، مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، نادي ضباط شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، ومعالم قناة دبي المائية، إضافة إلى معظم فنادق دبي ومبانيها الشهيرة.

وفي أبوظبي، اكتست أبرز المعالم بلون الكوكب الأحمر دعماً لمهمة «مسبار الأمل»، منها قصر الوطن، قصر الإمارات، جامعة خليفة، المعلم الشهير لمبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في منطقة الكورنيش، محطات التزود بالوقود التابعة للشركة، مركز أبوظبي المالي العالمي، جزيرة ياس، مول المارينا، بلدية أبوظبي، بلدية العين، جسر الشيخ زايد، واستاد هزاع بن زايد.

وفي الشارقة، شاركت المعالم البارزة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مبنى جزيرة العَلَم، قطب جزيرة العَلَم، بيت الحكمة، جزيرة مريم، و«أدنوك» مويلح في دعم مسيرة «مسبار الأمل».

وفي الفجيرة، عكست جدران المباني التاريخية وواجهات المعالم العمرانية اللون الأحمر في كل من قلعة الفجيرة، وبرج الفجيرة، مسجد البدية، الفجيرة مول، الشوارع من دوار القصر إلى دوار بلدية الفجيرة، ومحطة «أدنوك».

وفي عجمان، تتزيّن واجهة هيئة السياحة باللون الأحمر، الحي التراثي، مبنى دائرة البلدية والتخطيط، تقاطع جسر الشيخ حميد بن راشد، تقاطع جسر الشيخ مكتوم، تقاطع جسر الروضة، و«أدنوك» الزوراء.

وفي رأس الخيمة، اكتست المعالم باللون الأحمر، بما في ذلك قلعة ضاية التاريخية، مقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، غرفة رأس الخيمة، متحف رأس الخيمة الوطني، بلدية رأس الخيمة، مقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، «أدنوك»، الجزيرة الحمراء، كورنيش القواسم، منصة المشاهدة في جبل جيس، فنادق هيلتون دبل تري جزيرة المرجان، ريكسوس راكز، ريكسوس باب البحر، والدوف أستوريا، وممشى المنار مول.

«جدارا» تهنئ الإمارات والأمة العربية بالإنجاز

تقدّمت مبادرة «جدارا» للعمل الإنساني بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات، والشعب العربي، بهذا الإنجاز التاريخي والحضاري والعلمي والإنساني.

وأكّد مؤسس ورئيس مبادرة «جدارا» للعمل الإنساني سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، السفيرفرج العمري، أن «مسبار الأمل» خطوة جبارة ورائدة في استكشاف المريخ، وبصمة وعز وفخر لدولة الإمارات، وشبابها المسلح بالعلم والمعرفة.

وأشار العمري إلى أن هذا الإنجاز التاريخي أبهر العالم، ما يعدّ فتحاً جديداً ونصراً علمياً للإمارات وكل العرب، بوركت هذه الجهود وبورك هذا الإنجاز التاريخي، والمجد كل المجد لهذه النهضة الحضارية وهذا الإنجاز العلمي الفريد لإمارات الخير، وحلم زايد الذي تحقق بجهود الأبطال أبناء زايد الميامين، وهنيئاً لدولة الإمارات وهي تؤكّد مكانتها المرموقة على الخارطة العلمية العالمية.

- جدير بالذكر أن الإمارات أول دولة عربية، وخامس دولة على مستوى العالم، تصل إلى مدار الكوكب الأحمر.

- معالم شهيرة في السعودية والبحرين والكويت والقاهرة والأردن والعراق تزيّنت باللون الأحمر.

- معالم الإمارات الثقافية والاقتصادية والسياحية اكتست باللون الأحمر احتفالاً بهذه المناسبة.

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