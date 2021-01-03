بطاقة تهنئة تحمل صور محمد بن راشد.. تدخل «غينيس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرز رامكومار سار أنجاباني، رجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات، وصاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة «غينيس» في الدولة، رقماً قياسياً جديداً لأكبر بطاقة تهنئة منبثقة بمناسبة الذكرى الـ15 لتولّي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم.

ويُعدّ هذا الرقم القياسي الـ19 الذي يحطّمه رامكومار، ما يجعله صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة «غينيس» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

وتزيد أكبر بطاقة تهنئة منبثقة بالعالم في حجمها 100 ضعف عن حجم البطاقة العادية، وتضمّ مجموعة من صور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي رسمها الفنان الهندي المقيم في دبي، أكبر صاحب، على مدى 25 عاماً.

وكسرت البطاقة الحالية، التي تمتدّ على مساحة 8.20 مترات مربعة، الرقم القياسي السابق البالغ 6.729 مترات مربعة والمسجّل في هونغ كونغ. وازدان الغلاف الخارجي للبطاقة بطول أربعة أمتار وعرض 2.05 متر، باللوحة الفنية الفائزة بمعرض إكسبو 2020، التي أبدعها الفنان أكبر صاحب عام 2013. ويتألق المحتوى الداخلي للبطاقة والمجسم المنبثق منها بمجموعة من اللوحات التي رُسمت لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منذ عام 1996.

وتعليقاً على ذلك، قال رامكومار سار أنجاباني: «عملت على مدى الأشهر الستة الماضية على إنجاز هذه العمل الفني، وكنت أنتظر المناسبة المميزة لتقديم هذه البطاقة التي حطمت الرقم القياسي. وما من مناسبة أفضل من الذكرى الـ15 لتولّي صاحب سموّ الشيخ محمد بن راشد، مقاليد الحكم، التي تتزامن أيضاً مع الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات».

وأضاف أنجاباني: «لطالما كانت الرؤية الثاقبة لصاحب السموّ وقيادته الحكيمة لدبي مصدر إلهام وتحفيز للعديد من الأشخاص حول العالم. وتغمرني السعادة والفخر لإقامتي في دبي التي تُعدّ من أفضل مدن العالم. وأتوجه بالتقدير والتحية لروح الأمة المفعمة بالعزيمة، والتي تسعى دوماً لتحقيق إنجازات جديدة عبر تحفيز مواطنيها على توسيع آفاقهم وبذل أقصى جهودهم».

وتابع أنجاباني: «حققت دبي في ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نجاحات كبيرة على الصعيد العالمي. ويحظى صاحب السموّ بمكانة مميزة في قلوبنا جميعاً، حيث يتطلع العالم بأجمعه لقيادته الحكيمة ورؤيته الفريدة والمبتكرة، ولطالما رغبت بإظهار امتناني له. ولعلّني بهذه الطريقة استطعت أن أعبّر عن عمق محبتي لدبي، وعن مدى احترامي وتقديري لحاكمها بطريقتي الخاصّة المتواضعة. وأتمنى أن تسنح لي الفرصة يوماً ما لأقدّم هذه الهدية شخصياً إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد».

إعجاب أكبر صاحب

لإكساب التجربة قيمة حقيقية، عمل أنجاباني على التواصل مع الفنان أكبر صاحب، المشهور بلوحاته لحكّام الإمارات، وطلب إذنه لاستخدام لوحاته في تصميم أكبر بطاقة تهنئة منبثقة في العالم. ولاقى الاقتراح موافقة الفنان ونال إعجابه الشديد لدرجة أنه رغب في تصميم البطاقة بنفسه، وهكذا أبصر هذا العمل الفنيّ الاستثنائي النور.

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