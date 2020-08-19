تونس تعمل على تطوير لقاح ضد "كورونا"

أعلنت السلطات الصحية في تونس اليوم، الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاما قياسية منذ قرار فتح الحدود في البلاد. وقال مدير معهد باستور الحكومي الهاشمي الوزير "هناك فريق يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا وما زال في المراحل ما قبل السريرية".

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي "الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا". ولا يوجد أي لقاح في العالم جاهز للتسويق بعد، إلا أن 168 مشروع لقاح في العالم في مختلف مراحل التطوير، وفقا لمنظمة العالمية للصحة. وأضاف الوزير "نبذل مجهودا بامكانيات محدودة ونحاول الوصول لنتائج".

ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو الماضي مع بدء موسم السياحة، سجلت البلاد ارتفاعا لافتاً في عدد الاصابات بالفيروس، تجاوز المئة إصابة يومياً خلال الأسبوعين الأخيرين. وأحصت السلطات الصحية التونسية الثلاثاء 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314 وتوفي من بينهم 57 شخصا.

وتبعا لذلك أقرت الحكومة التونسية وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل والادارات كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد مهما كان تصنيف البلد القادم منه.

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