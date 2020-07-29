تعرضت للتنمر والإساءة.. إنجي وجدان: الشتيمة أصبحت زي صباح الخير

المصدر: متابعات - حياة الحرزي

بعد تنامي ظاهرة التنمر التي طالت عدد كبير من نجوم الساحة الفنية في مصر، انضمت الفنانة إنجي وجدان إلى قائمة النجوم الذين تعرضوا للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام معدودة فقط من واقعة أحمد زاهر وابنته.

وجاءت واقعة التنمر، إثر نشر الفنانة صورا تجمعها بزوجها معلقة على حسابها الشخصي على "الانستغرام" معلقة" بحبك ربنا يخليك لينا وتبقى دايما سندي وضهري وكل حاجة" فانهالت عليها الشتائم والتعليقات المسيئة والتجريحات.

وقالت الفنانة إنجي وجدان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الأبراشي" إن أي فنان يتقبل النقد ولكن لا يتقبل السب أو التنمر أو التجريح"، موضحة أنها كانت تتعرض لهجوم وتنمر شديدين في السابق، وكانت تتأثر منها ولكن ومع مرور الوقت، تعودت على الإساءات. وأضافت مشددة على أنها لن تتسامح مرة أخرى وستتبع الأساليب القانونية في ملاحقة المتنمر "أنا قررت إن كل شوية هنزل بوست لحد متنمر، من قبيل أفضح متنمر بالقانون".

وتابعت: "إحنا بنشوف حاجات مش معقولة. واللي بنعرضه ميجيش حاجة في اللي بيوصلنا.. الشتيمة أصبحت زي صباح الخير".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news