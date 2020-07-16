لقطات مبهجة تفوز بـ «أعياد» جائزة حمدان بن محمد للتصوير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهر يونيو 2020، والتي كان موضوعها «أعياد».

وبينما فاز المصور الإندونيسي هيرمان بجائزة «اختيار الجمهور»، تألقت العدسات السعودية والبحرينية والفلبينية بالحضور في قوائم الفائزين للشهر الثاني على التوالي من خلال السعودية فاطمة محمد الصبيحه، والبحرينية سوسن سهراب طاهر، والفلبيني مانويل ليبرودو جونيور، علاوة على الهندي ماهيش لونكار.

وقال هيرمان عن صورته الفائزة بجائزة اختيار الجمهور، إنه التقطها في أغسطس 2014 خلال معرض ثقافي في بابوا غينيا الجديدة.

من جهتها، قالت فاطمة الصبيحه «لقد التقطت صورتي الفائزة في قلعة جبرين بسلطنة عُمان في فبراير 2019 خلال رحلة تصوير مع بعض الأصدقاء، وتبرز أحد فنون الرقص الشعبي العُماني والذي يُسمّى (الرزحة)، حيث يقف الرجال في خطوطٍ متقاطعة ويتحركون ذهاباً وإياباً يتبارزون بالسيوف والأشعار».

وأضافت «سبق لي الفوز في مسابقات عدة، منها مسابقة جائزة حمدان بن محمد الدولية، والتي دُعيت بموجبها للحفل الختامي للدورة الثامنة في أوبرا دبي. والفوز في مسابقات جائزة حمدان خطواتٍ أخطوها نحو الجائزة الكبرى يوماً ما».

من ناحيته، أكد الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث أن «الأعياد من أبرز مناسبات السعادة والاحتفال في مختلف الحضارات، ولكل حضارة طقوسها وتقاليدها وعاداتها في التعبير عن سعادتها وتفاعلها مع المناسبات. ودور العدسة هنا يتجاوز العرض البصري لطرق وأساليب الاحتفال نحو مدّ جسور التواصل الحضاري بين مختلف الشعوب من خلال الإضاءة على سلوكيات الفرح لدى الحضارات المختلفة، ومعرفة تفاصيل الاحتفالية وتاريخها ورمزيتها ودلالاتها المختلفة».

وأضاف بن ثالث: «من يدقق في الصور الفائزة سيرى مهرجاناً للفرح متنوّع الألوان واللغات والنغمات، يجسِّدُ السعادة كقاسمٍ مشترك بين جميع الشعوب».

علي بن ثالث:

• «السعادة قاسمٌ مشترك بين الشعوب، وللعدسة دورٌ بارز في مدّ جسور التواصل الحضاري».

• مصور إندونيسي ينال جائزة «اختيار الجمهور».

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