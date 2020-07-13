خبير فرنسي : لقاح "كورونا" بعيد المنال..لابديل عن التباعد الاجتماعي حاليا

المصدر: باريس. أ.ف.ب

حذر خبير فرنسي من أن احتمال التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 100% ضد كوفيد-19 بحلول العام 2021 لا يزال ضئيلا، داعيا الناس إلى الالتزام بشكل أكبر بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتوقع خبير علم الأوبئة والعضو في المجلس العلمي الذي تستشيره السلطات الفرنسية بشأن أزمة كوفيد-19، أرنو فونتانيه، لقناة "بي إف إم تي في" أن "يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات".

وقال: "بالطبع، هناك جهود غير مسبوقة لتطوير لقاح، لكنني سأتفاجأ كثيرا إذا حصلنا على (لقاح) فعّال في عام 2021". وتابع أنه "بينما يمكن على الأرجح تطوير لقاح يفيد جزئيا، إلا أن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة".

وأكد أنه بالتالي "يتعين علينا التعايش مع هذا الفيروس، وبما أنه من المستبعد أن تعيد السلطات فرض تدابير الإغلاق، فعلى الناس الالتزام بعادات أكثر جدية".

وقال: "لنحترم التباعد الجسدي على الأقل هذا الصيف"، مؤكدا أن التجمعات الكبيرة تعد أكبر مصدر تهديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news