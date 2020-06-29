بعد أن أثبت فعاليته.. أول استخدام للقاح مضاد لـ"كورونا"

المصدر: سكاي نيوز عربية

حصل الجيش الصيني على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا، طورته شركة “كانسينو بيولوجيكس” مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

والخطوة هي أول استخدام للقاح مضاد لكورونا، بعد أشهر من انتشار المرض انطلاقا من الصين إلى معظم أنحاء العالم.

واللقاح الذي يطلق عليه اسم (إيه دي 5 إن كوف) واحد من أصل 8 لقاحات تطورها شركات وباحثون في الصين، حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا، وفقا لما نشره موقع سكاي نيوز بالعربية.

وقالت “كانسينو بيولوجيكس”، الاثنين، إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة، واللقاح من تطوير الشركة ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وقالت “كانسينو بيولوجيكس”: “يقتصر استخدامه حاليا على الاستخدام العسكري ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي”، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على الاستخدام.

وقالت الشركة إن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا، التي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم، لكن لا يمكن ضمان نجاحه تجاريا.

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، لكن يوجد 12 لقاحا من أكثر من 100 في أنحاء العالم يتم اختبارها على البشر.

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