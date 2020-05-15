تحديثات بسيطة لتغييرات كبيرة في ديكور البيت

بعد قضاء وقت طويل في مكان واحد، يرغب العديد من الناس في إجراء تعديلات لمنازلهم، ربما ليس هناك وقت أنسب من وقت التباعد الاجتماعي لتغيير محيطك، من غرفة النوم إلى المطبخ.

فمن تحديثات بسيطة الى تغييرات كبيرة، ثمة تشكيلة كبيرة من العروض لتحديث أماكن المعيشة.

مصممة الديكور لـ«شاتلز آند مور»، مادلين لاتي، وضعت بعض الأفكار لتحديث أماكن المعيشة لإعطاء مظهر جديد للمنزل، فمن خلال تحديث مخطط المساحة في منزلك، سيكون لديك مساحة متجددة، حيث يمكنك تحديد التغيرات التي ترغب في إجرائها على الأثاث وإكسسوار المنزل بسهولة.

وتضيف مادلين: «من السهل البدء بتجديد الإكسسوارت المنزلية. كما أنها طريقة أكثر توفيراً من تغيير الأريكة. من خلال تغيير الإكسسوار، يمكنك جعل قطع الأثاث الكبيرة تبدو جديدة وتمتزج بشكل أفضل مع اتجاه التصميم الذي تريده. وينطبق ذلك على شراء وسائد الأريكة، المزهريات، وإطارات الصور الجديدة. الطريقة الثالثة لتحديث منزلك هي تغيير الإضاءة. في كثير من الأحيان عند الانتقال إلى منزل جديد، نقوم بشراء تركيبات الإضاءة بسرعة وندرك لاحقاً بأنها لم تكن مناسبة. تغيير المصباح الأرضي أو مصباح السقف سيحدث فرقاً كبيراً في منزلك».

وهنا بعض من أفضل قطع «شاتلز آند مور» لتجديد منزلك هذا الموسم:

nali@ey.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news