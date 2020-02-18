«التوازن بين الجنسين» يطلق دليلاً استرشادياً لترشح ودخول المرأة مجالس الإدارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، إن مشاركة المرأة في مسيرة التنمية مثلت ركيزة رئيسة في بناء ونهضة الدولة طوال العقود الخمسة الماضية، وأضافت سموها أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على ترسيخ هذا النهج الذي يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ضمن الخطط الاستراتيجية التي ترسم مستقبل الإمارات، والهادفة إلى أن تصبح أفضل دول العالم في المجالات كافة.

وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس منذ تأسيسه عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمل على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم مكانة المرأة الإماراتية وإعداد كفاءات وقيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل، من خلال مشروعات ومبادرات متنوعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز مكتسبات ودور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، ودعم تواجدها عالمياً.

جاء ذلك، بمناسبة إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أمس، الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020. وتم إطلاق الدليل في مؤتمر صحافي تحدث فيه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح.

مردود إيجابي

يتطرق الدليل إلى أهمية عضوية المرأة في مجالس الإدارة بالنسبة لها ولأداء المجلس والمؤسسات والاقتصاد بشكل عام، ويتناول مواصفات الشخص الذي يترشح للعضوية وكيف يعد نفسه معرفياً ومهنياً لهذا الدور الذي يعتبر مسؤولية كبرى أكثر منه تشريفاً، وما يجب أن يتحلي به من سمات ومهارات ومعارف كي يكون إضافة في أداء المجلس، ويتناول المردود الإيجابي لتمثيل المرأة في المناصب القيادية.

الدعم الاقتصادي للمرأة

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري، إن الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة يأتي ضمن المبادرات التوعوية والمعرفية للمجلس، والهادفة إلى تسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة الإماراتية والمتعلق بتمثيلها المناسب في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة وانعكاساته الإيجابية العديدة، موضحة أن اهتمام المجلس بتعزيز هذا الدور ينطلق من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تعتبر المرأة ركيزة رئيسة من ركائز نجاح المجتمع ومسيرة التنمية بكل أشكالها، وما تتضمنه رؤية الإمارات 2021 من أهداف تؤكد رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وأضافت أنه «انطلاقاً من النتائج الإيجابية التي أكدتها الممارسات والتجارب العالمية لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية، عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على بناء شراكات قوية مع الجهات المعنية في الدولة لتفعيل مبادرة (المرأة في مجالس الإدارة)، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في عام 2011».

مشاركة المرأة

قالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، إن استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق التوازن بين الجنسين تتضمن قطاعاً رئيساً يتعلق برفع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، وأن مجالس الإدارة هي من أهم مراكز صنع القرار، لذلك اهتمت الدولة بهذا الملف بشكل كبير كونه يشكل دعامة رئيسة لتمكينها اقتصادياً، ضمن النهج العام للدولة بدعم وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وهو نهج ثابت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأضافت أن إعداد هذا الدليل يأتي في سياق الاستراتيجية التي ينتهجها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تبني أرقى الأسس والمعايير للوصول إلى تمكين المرأة الإماراتية في جميع مجالات العمل، ومنها مجالس الإدارة بما يحقق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، معربةً عن شكرها لهيئة الأوراق المالية والسلع على تعاونها في إعداد وتطوير هذا الدليل من حيث المحتوى، وما قدمته من رؤى وتوصيات.

منى المري:

• «الدليل يأتي في إطار الجهود التوعوية الهادفة لتسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة».

• مشاركة المرأة في مسيرة التنمية مثلت ركيزة رئيسة في بناء ونهضة الدولة طوال العقود الخمسة الماضية.