حنان وريل ضيفة «صفحات ونكهات»

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

في إطار فعاليات الاحتفال بلقب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، نظم مقهى الراوي الثقافي بالشارقة، الجلسة الثانية لمبادرة «صفحات ونكهات»، التي أدارتها الإعلامية إيناس صبيان، واستضاف فيها حنان سيد وريل، مؤلفة كتاب «حكايات على المائدة: المطبخ البدوي العالمي لأبوظبي»، الذي تقدم فيه مجموعة من الوصفات والنكهات المتنوعة، ورافقتها زميلتها رانيا ناصر، التي شاركت في إعداد الكتاب بعدد من الوصفات.

وتهدف المبادرة إلى الاحتفاء بطهاة محليين وعالميين ممن ألفوا كتباً، من خلال عرض خبراتهم وتجاربهم، كما تسعى إلى تعزيز القراءة، وإتاحة الفرصة أمام عشاق الأكل وفنون الطبخ للقاء طهاة كتّاب، والاطلاع عن قرب على أبرز كتب الطهي والنقاش مع مؤلفيها. وقالت حنان: «يمثل الطبخ بالنسبة لي طريقة أعبّر بها عن نفسي ومرآة تعكس هويتي، ومع نجاحي في طهي مأكولات من مطابخ مختلفة، سواء من وصفات عرفتها خلال تجاربي، أو عن طريق أصدقائي، فقد أدركت أنه يمكنني أيضاً أن أتعايش مع الثقافات المختلفة التي أنتمي إليها». وأضافت: «جمعت في هذا الكتاب كلّ ما عشته من تجارب في حياتي، وبشكل خاص، صداقاتي في أبوظبي، وحرصت فيه على تسليط الضوء على حفاوة هذه الإمارة وكرم ضيافتها، إذ كان ومازال لها تأثير كبير في إلهامي، وإثراء تجربتي في عالم الطبخ». ويقدم كتاب «حكايات على المائدة: المطبخ البدوي العالمي لأبوظبي»، مجموعة من الوصفات التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة تبدأ في الستينات، ليعكس في كل وصفة ما شهدته المدينة من تطورات عبر الزمن، إذ يمثل الطعام برأي الكاتبة: «أكثر من مجرد وجبة، إنه مجموعة من القصص والذكريات التي تغني محتوى الكتاب».

وأضافت: «أتاحت لي إقامتي في أبوظبي فرصة تعلم الطبخ وتعلّم كيفية أن أكون ربة منزل، فقلة المكونات في المحال التجارية في ذلك الوقت، جعلت الطبخ بالنسبة لي عملية إبداعية وتجربة ناجحة، لم تخلُ بالطبع من لحظات فشل!».

ووصفت حنان كتابها بأنه «ثمرة شغف بالكتابة» بدأ في طفولتها، حيث قالت: «عندما كبرت تعلمت أن لقصصنا وتجاربنا في الحياة قيمة كبيرة، حتى لو لم نكن شخصيات مشهورة، ولأن الطعام هو جزء أساسي من حياتنا، ومناسبة تجمع العائلة والأصدقاء، فقد اخترت أن يكون كتابي الأول حول الطبخ».

تهدف المبادرة إلى الاحتفاء بطهاة محليين وعالميين، ممن ألفوا كتباً لعرض خبراتهم وتجاربهم.