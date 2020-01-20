أكبر لعبة متاهة متنقلة في العالم.. بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

يستضيف مارينا مول، في أبوظبي، متاهة «ذي وندر مايز» المتنقلة التي تعد المتاهة الأكبر من نوعها في العالم، التي توفر المتعة والإثارة لمحبّي المغامرة.

وكانت متاهة «ذي وندر مايز» قد وضعت للمرة الأولى في حديقة أم الإمارات، العام الماضي، ولاقت استحساناً كبيراً من زوار الحديقة.

وتمتد المتاهة على مساحة كبيرة تصل إلى 30 ألف متر مربع، لتضمن حصول الزوار من مختلف الأعمار على تجربة مثيرة، حيث تتعدد الانعطافات والطرق المسدودة فيها، كما يوجد بها العديد من المحطات الخفية التي تحتاج الى قوة الملاحظة وسرعة التفكير. وحتى يتمكن زوار المول من الاستفادة من الأجواء الرائعة لموسم الشتاء تستمر المتاهة حتى تاريخ 22 أبريل 2020.

وتعد المتاهة التي يستغرق اجتيازها نحو 45 إلى 60 دقيقة، بيئة تعليمية رائعة خارجية في الهواء الطلق تختبر القدرات الفكرية للأطفال والضيوف وتحفيز سرعة البديهة والقدرة على التصرف، وبالتالي تعتبر «ذي وندر مايز» فرصة عملية لتطوير قدرات الأطفال في الوقت الذي يستمتعون فيه بصحبة ذويهم.

ولإضفاء المزيد من التشويق والمتعة، صممت «ذي وندر مايز» بحيث يتم تغيير المسارات بشكل منتظم، لضمان حصول الزوار على تجارب جديدة ومثيرة في كل مرة يدخلون فيها المتاهة، فضلاً عن قياس قدرات الأفراد على التذكر وهم يقضون وقتاً رائعاً بصحبة العائلة والأصدقاء.