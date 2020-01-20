ياسمين عبدالعزيز والعوضي حب جديد «لآخر نَفَس»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

وسط صمت الطرفين، وتحفظهما على الرد، لم تتوقف أحاديث متابعي الوسط الفني خلال اليومين الماضيين، عن «قصة الحب الجديدة» بين النجمة ياسمين عبدالعزيز والممثل أحمد العوضي، الذي شاركها بطولة مسلسل «لآخر نَفَس» الذي عرض في رمضان الماضي.

وخلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتوقعات ارتباط النجمة بالممثل، وثارت انتقادات تناولت عدم تناسب نجومية ياسمين مع ممثل في بداية حياته، بينما هنأ البعض الفنانة على فكرة الارتباط في حد ذاتها، بعد انفصالها منذ نحو عام عن والد ابنيها (سيف وياسمين)، الزوج الأول والوحيد في حياتها، والذي قضت معه 19 عاماً.

اللافت أن ياسمين، المعروفة بالرد المباشر على أي شائعة، صمتت تماماً أمام كل التعليقات التي تؤكد وجود قصة حب في حياتها، ولم تنفِ على الإطلاق، رغم أن التعليقات الصارخة طالت صفحاتها الرسمية، سواء على موقع تبادل الصور «إنستغرام»، أو على صفحتها الشخصية على «فيس بوك». ودعم البعض وجود العلاقة بأكثر من تعليق متبادل بين ياسمين والعوضي، ومنها تعليق عبّرت فيه عن حبها، وقالت له بالايموشن «قلبي». من ناحيته، لم يرد أحمد العوضي هو الآخر على كل ما أثير، سواء بالنفي أو التأكيد، والتزم الصمت.