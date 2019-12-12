أول صالون «أونلاين» بمصر ينطلق مع «الشعر الجاهلي»

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

أعلن المفكر والسياسي المصري الدكتور حسام بدراوي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» في رسالة مصورة، تدشين أول صالون ثقافي (عبر الإنترنت)، الذي يستهل نشاطه بندوة شهرية ثابتة تحت عنوان «أفضل ما قرأت».

يأتي ذلك، ضمن فعاليات الصالون الثقافي للجمعية المصرية للثقافة ونشر المعرفة بمقرها في حي جاردن سيتي بالقاهرة، ويدير الندوة الكاتب الصحافي محمد مصطفى أبوشامة.

وأعلن بدراوي أن الكتاب الأول الذي سيكون محل النقاش الحر مع الضيوف من الحضور والمتفاعلين عبر الإنترنت، هو كتاب «في الشعر الجاهلي» للدكتور طه حسين، وهو الكتاب الذي أثار أزمة كبيرة عقب صدوره في عام 1926، وأشعل معركة فكرية زلزلت الفكر العربي المعاصر ولاتزال أصداؤها ملحوظة حتى اليوم.

وقال بدراوي، في بيان، إن «الصالون الثقافي يمثل إحدى أدوات الجمعية المصرية لنشر الثقافة في تحقيق رسالتها التنويرية، التي تكتمل من خلال الأنشطة التثقيفية المنوعة والتي ترتبط في مجملها بعالم الكتب».