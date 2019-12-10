شركة عربية توظّف الذكاء الاصطناعي في خدمة الترجمة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أطلقت رائدة الأعمال الأردنية، نور الحسن، المدير التنفيذي لشركة «ترجمة»، ومؤسسِّة منصّة أريد الرقمية، مبادرة متقدمة في المملكة الأردنية، تهدف إلى دعم اللغويين من المترجمين وكتّاب المحتوى، بإنشائها منصّة رقمية تشكل مكاناً افتراضيّاً على الإنترنت، يلتقي فيه من يعرضون خدماتهم اللغوية بنظام العمل الحر مع أصحاب الأعمال الراغبين في تنفيذ مهمّات تتعلّق بالترجمة وكتابة المحتوى.

ومنذ تأسيس منصّة أريد الرقمية قبل عامَين، تابعت الحسن تركيزها على تطوير نهج العمل فيها، وأصدرت تطبيقاً يسمح لمستخدميه بالوصول إلى ما يريدونه بلمسة واحدة.

وقالت الحسن لمرصد المستقبل «لم يعد في وسعنا غض الطرف عن التحوّل الكبير في نظام الأعمال ونهج إدارتها، فالعالم يتحوّل بشكل متسارع نحو اقتصاد العمل الحر القائم على الشغف، ولابدّ لقطاع الأعمال في الوطن العربي من التحرك بالوتيرة ذاتها».

وأضافت «لم أتوقّف يوماً عن محاولة مواكبة الثورة التقنية التي تجتاح العالم، لاسيما في مجال اللغة والترجمة، وجلبها إلى الوطن العربي الذي لا ينقصه المبتكرون ولا المبدعون، لهذا جعلت من منصّة أريد مكاناً يسهّل على شبابنا وفتياتنا الاستفادة منه لمواكبة مقتضيات العصر والمستقبل».

وإلى جانب إطلاقها منصّة أريد الرقمية، باشرت الحسن بتنفيذ مشروع جديد في العالم العربي، في شركة «ترجمة» التي تديرها، بهدف تسخير الذكاء الاصطناعي في تصميم برنامج متخصص بحفظ ذاكرة الترجمة. ويسمى هذا النوع من البرامج «الترجمة بمساعدة الحاسوب»، وهو يحفظ ترجمة الكلمات والجمل في ذاكرته، ليستدعيها عند حاجة المترجم.

وقالت الحسن «كلما استعان المترجمون في شركتنا بأحد هذه البرامج الذكية أسأل نفسي: لماذا لا يوجد برنامج مبني ومصمم بأيادٍ عربية؟ وها نحن الآن في (ترجمة) أخذنا على عاتقنا الإجابة».

يُذكر أن نور الحسن حصلت على مجموعة من الجوائز المتعلقة بالريادة والإبداع؛ منها جائزة إرنست آند يونغ لروّاد الأعمال عام 2018، وجائزة الشركات العربية الصغيرة والمتوسّطة الناشئة في دبي.

• هذا النوع من البرامج يحفظ ترجمة الكلمات والجمل في ذاكرته ليستدعيها عند حاجة المترجم.

نور الحسن:

• «لم يعد في وسعنا غض الطرف عن التحوّل الكبير في نظام الأعمال ونهج إدارتها».