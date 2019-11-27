الكويت: نجاح أول زراعة قلب في البلاد

المصدر: الكويت - د.ب.أ

كشف الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، عن نجاح إجراء أول عملية جراحية كاملة لزراعة القلب داخل البلاد، في مركز سلمان الدبوس بمستشفى العدان، أمس.

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية على موقعها الإلكتروني عن الوزير الصباح، قوله إن زراعة القلب أجريت لمريض في العقد الثاني من عمره، كان يعاني فشلاً وقصوراً شديداً في وظائف القلب بمرحلته النهائية، واستدعت حالته وضع أجهزة الدعم الدوري الاصطناعي للمحافظة على حياته، وذلك من متوفاة في أول العقد الرابع من عمرها، وتم التبرع بأعضائها (القلب والكبد والكليتان).

وأشار إلى أن المتوفاة أنقذت بذلك حياة أربعة مرضى في مقتبل أعمارهم، كانوا يعانون الفشل المتقدم في تلك الأعضاء، وقد أجرى هذه العملية فريق متخصص في جراحة القلب.

وأكد الصباح أن العملية «تتويج لجهود سنوات من التخطيط والتجهيز، للعمل على برنامج زراعة القلب، فقد عملت وزارة الصحة وبجهود جميع الأعضاء من أجل ضمان امتلاك الخبرات الجراحية والعلاجات المتطورة اللازمة، لدعم برنامج كامل لزراعة الأعضاء».

وقال إن «ما تحقق اليوم يعتبر علامة مضيئة ودليلاً على النقلة التي وصلت إليها وزارة الصحة في الكويت، وإنجازاً تاريخياً يضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات، فبعد عامين من التجهيز والتدريب تمكن أطباؤنا من القيام بهذه العملية بمهارة واحترافية».