«راديو أرابيكا».. يبث بالعربية من قلب برلين

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن أول من أمس في العاصمة الألمانية برلين عن افتتاح محطة إذاعة باللغة العربية هناك، باسم راديو أرابيكا، حسب المجلس الإعلامي لمؤسسة برلين براندنبورغ.

وقال المجلس إن قسماً كبيراً من البرنامج سيبث باللغة العربية، مشيراً إلى أن فقرات عن الحياة في برلين سيتضمنها البرنامج، علاوة على فقرات ثقافية وإخبارية وكوميدية ورياضية.

ويضاف إلى ذلك أيضاً مزيج من الموسيقى الشعبية العربية والأغاني الشعبية والموسيقى العربية الحديثة. وقال رئيس المجلس الإعلامي بهيئة إعلام برلين براندنبورغ، هانزيورجين روزنباور: «إلى جانب البرنامج الإذاعي باللغات الفرنسية والروسية والتركية والإنجليزية، يضاف اليوم برنامج مقدم للجمهور العربي».

ولم يتضمن البيان الإعلان عن موعد بدء البرنامج العربي، ومعروف أن هذه الهيئة تمنح التراخيص للإذاعات الخاصة، وتقوم بالإشراف عليها.