فريق من قواتنا المسلحة يتسلق قمة «هيملونج هيمال»

المصدر: كاتماندو (نيبال) - وام

تمكن فريق من أعضاء القوات المسلحة الإماراتية من تسلق قمة جبال هيملونج هيمال الشاهقة، البالغ ارتفاعها 7126 متراً، ضمن سلسلة جبال الهيمالايا الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً شمال غربي العاصمة النيبالية كاتماندو.

وشارك فريق مكون من 16 منتسباً من قواتنا المسلحة، الذين يتحلون بروح الفريق والتحدي والإقدام، وتمكن ثلاثة من أعضائه من الوصول إلى قمة هيملونج هيمال في ظروف صعبة وبالغة الخطورة.

واضطر أعضاء الفريق إلى التراجع قليلاً بسبب ظروف الصقيع الناتج عن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، التي وصلت لأقل من 25 درجة مئوية تحت الصفر، لكن ثلاثة من أعضاء الفريق أصروا على تحدي الظروف المناخية القاسية والسير بعكس اتجاه الرياح حتى الوصول إلى القمة، بعد نحو تسع ساعات من انطلاقهم من معسكرهم الواقع على ارتفاع 6000 متر. ويعد هذا إنجازاً مميزاً لأعضاء فريق قواتنا المسلحة: محمد الظهوري وعبدالعزيز التميمي وطارق الزرعوني، الذين لهم سجل حافل بالإنجازات، إذ سبق أن تمكنوا من الوصول إلى قمة إيفرست عام 2016.

ويعكس الإنجاز مدى الثبات الكبير والعزيمة الصلبة وروح التحدي، التي يتمتع بها أفراد قواتنا المسلحة، وقدرتهم على مواجهة وتخطي أصعب الظروف المناخية والبيئية.

ويعتبر الوصول إلى قمة هيملونج هيمال بمثابة التمهيد للوصول لقمة «مانسالو»، وهي إحدى قمم جبال الهمالايا، التي يبلغ ارتفاعها نحو 8000 متر، وذلك في عام 2021.

وسيكون الوصول إلى «مانسالو» جزءاً من الاحتفالات باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات.

محمد الظهوري وعبدالعزيز التميمي وطارق الزرعوني يمتلكون سجلاً حافلاً بالإنجازات.

الإنجاز يعكس مدى الثبات الكبير والعزيمة الصلبة وروح التحدي، التي يتمتع بها أفراد قواتنا المسلحة، وقدرتهم على مواجهة وتخطي أصعب الظروف المناخية والبيئية.