كبسولة دواء روبوتية بالطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تتطلع شركة «ملتبلاي لابس» للمنتجات الدوائية الشخصية، إلى مستقبل يودّع فيه المرضى كميات الأدوية الكبيرة التي يتناولونها، إذ طورت الشركة الناشئة كبسولة تتضمن جميع الأدوية التي يحتاج إليها المريض يومياً، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفقاً لتصريح، الرئيس التنفيذي للشركة، فريد باريتي، لموقع ميديم.

ويصعب على المرضى اتباع وصفاتهم الطبية بصورة صحيحة، لأن ذلك يتطلب تناول أعداد كبيرة من الأدوية، ويحتاج المريض أحياناً إلى جرعة كبيرة غير متوافرة فيضطر الطبيب إلى وصف حبتَي دواء، وفي أحيان أخرى يحتاج المريض إلى جرعة تقل عن حبة دواء واحدة فلا يجدها.

وتتكون الكبسولة من أجزاء عدة، يتضمن كلٌ منها دواءً معيناً. وتختلف ثخانة جدرانها وقابليتها للذوبان، ما يساعد على التحكم في مواقيت خروج الأدوية منها.

وتساعد الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج كميات كبيرة من هذه الكبسولات. وقال باريتي للموقع «تنتج الشركة الكبسولات وتملأها وفقاً لحاجة المريض من الأدوية بكفاءة وسرعة كبيرة، إذ لا تتجاوز العملية دقائق عدة».

• تتكون الكبسولة من أجزاء عدة، يتضمن كلٌ منها دواءً معيناً.