وفد «مجلس بني ياس» يزور صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من «مجلس بني ياس» صرح زايد المؤسس في إمارة أبوظبي، كمبادرة مجتمعية وطنية ضمن مبادرات المجلس.

وقام الوفد بجولة تعرف خلالها إلى السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجلت بوضوح في رحاب الصرح، وشاهد الوفد خلال الجولة في رحاب الصرح العمل الفني الثلاثي الأبعاد «الثريا»، الذي يعكس ملامح صورة الشيخ زايد من مختلف الزوايا بطريقة مبتكرة وتصميم فريد، والذي تتلألأ أشكاله الهندسية بشكل يحاكي نجوم السماء، ويُعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها.

كما تعرفوا خلال جولتهم إلى حب وشغف الشيخ زايد للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة، وذلك في «الحديقة التراثية» التي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تُشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية. وفي ختام الزيارة تجوّل الوفد في «الممشى» للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المملوءة بالحكمة التي تلهم الأجيال وتحكي قيمه النبيلة كقائد وإنسان، كما اطلعوا على الفيلم الذي يعرض مراحل بناء الصرح في «مركز الزوّار».