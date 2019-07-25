سنغافورة تصادر حراشف وأنياباً بقيمة 48.6 مليون دولار

المصدر: سنغافورة - د.ب.أ

صادرت السلطات السنغافورية كميات تزيد قيمتها على 48.6 مليون دولار من حراشف حيوان البنجول وأنياب الفيل، في أكبر ضبطية من العاج تتم مصادرتها في البلاد دفعة واحدة. واكتشف المسؤولون 11.9 طناً من حراشف البنجول بقيمة 35.7 مليون دولار، و8.8 أطنان من عاج الفيل بقيمة 12.9 مليون دولار، خلال تفتيش ثلاث سفن شحن، أول من أمس، وفقاً لبيان صحافي صادر عن سلطات سنغافورة.

وأفادت التقديرات بأن الحراشف والأنياب تم نزعها من 2000 حيوان بنجول و300 فيل. وتمثل هذه أكبر ضبطية من أنياب الفيل في سنغافورة، بعد مصادرة ستة أطنان من أنياب وعاج الأفيال الإفريقية المهربة، كانت متجهة إلى اليابان عام 2002.

وتسبّب الصيد غير المشروع للحصول على حراشف البنجول وأنياب الفيل في تعرض النوعين للخطر الشديد. ويعتقد ممارسو الطب التقليدي في آسيا أن حراشف البنجول الكرياتينية، المكونة من مادة الأسنان والشعر البشريين نفسيهما، تحتوي على فوائد صحية، في حين تتعرض الأفيال الإفريقية للخطر بسبب القيمة الزخرفية العالية للعاج.