دبي تستضيف أول مهرجان دولي للملصقات الفنية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «ندوة الثقافة والعلوم»، في دبي، عن إطلاق مهرجان الإمارات الدولي للملصق «البوستر»، من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وفي مؤتمر صحافي برئاسة رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، وبحضور الفنانة التشكيلية نجاة مكي، والمدير التنفيذي للندوة أحمد حارب المهيري، للإعلان عن المهرجان الأول من نوعه، قال البدور إن «الندوة تبنت فكرة المهرجان باعتبار أن رسالة الفن أبلغ وأسرع تعبيراً، خصوصاً إذا تبنت أفكاراً وقيماً مجتمعية هادفة».

وتابع البدور: «سيكون شعار المهرجان متماشياً في كل عام مع شعار الدولة، والذي خصص لهذا العام موضوع التسامح».

وأشار الى أنه تمت دعوة كبار المسؤولين عن المهرجانات العالمية لفن الملصق ليكونوا ضمن الهيئة الاستشارية واللجنة الدولية للمهرجان. وتابع البدور: «مشارَكات المهرجان سينظم لها معرض يتزامن مع أسبوع دبي للتصميم، على أن لا تتعارض الملصقات المشاركة مع القيم والأعراف الدينية والاجتماعية والفكرية للدولة».

ويسعى المهرجان، الذي سيشارك فيه 365 فناناً من أكثر من 200 دولة، للاحتفاء بتصاميم الملصقات المعاصرة من جميع أنحاء العالم، باعتبار الملصق شكلاً إبداعياً للتواصل البصري.

البدور: « شعار المهرجان سيكون متماشياً في كل عام مع شعار الدولة، والذي خصص هذا العام لموضوع التسامح».