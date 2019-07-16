عطل يؤجل حلم الهند بالهبوط على سطح القمر

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت وكالة الفضاء في الهند، أمس، أنه تم تأجيل إطلاق أول مهمة للبلاد للهبوط على سطح القمر بسبب عطل فني.

وقال بي آر جوروبراساد، المتحدث باسم منظمة أبحاث الفضاء الهندية: «لوحظ وجود عطل فني في نظام مركبة الإطلاق»، موضحاً أن الإلغاء جاء قبل 56 دقيقة من عملية الإطلاق.

وأضاف: كإجراء احترازي تم إلغاء إطلاق «تشاندرايان -2» لهذا، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ الإطلاق الجديد.

يشار إلى أن الرئيس الهندي رام ناث كوفيند كان حاضراً في المحطة الفضائية لمتابعة الإطلاق، الذي كانت تسعى الهند من خلاله لتصبح رابع دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والصين، حيث إن الهبوط الناجح على سطح القمر كان سيعزز من مكانة الهند بين دول العالم الرائدة في مجال الفضاء.

يشار إلى «تشاندرايان - 2» هي المهمة الثانية في البلاد التي تنطلق إلى القمر، وكانت المهمة الأولى «تشاندرايان -1»، أطلقت في عام 2008، دارت حول القمر، لكنها لم تهبط على سطحه.

وقال التقرير إن نوافذ الإطلاق يجب أن تفي بالعديد من المعايير الفنية، ولهذا فإن الأمر قد يستغرق أسابيع أو شهوراً من أجل تحديد تاريخ جديد للإطلاق.