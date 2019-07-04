كسوف الشمس يغرق تشيلي في الظلام

المصدر: سانتياغو - رويترز

انتشر مئات الآلاف من السياح في صحراء شمال تشيلي، لمشاهدة ظاهرة كونية نادرة: كسوف كامل للشمس يمكن مشاهدته بوضوح في الأجواء الصافية.

وتحدث ظاهرة الكسوف عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ما يغرق الكوكب في الظلام، والظاهرة نادرة الحدوث في أي بقعة من بقاع العالم.

وكان أفضل موقع لرؤية هذه الظاهرة أمس، هو صحراء أتاكاما الواسعة في تشيلي شمالي مدينة لا سيرينا الساحلية، حيث ساعد انخفاض الرطوبة وخفوت أضواء المدينة على مشاهدة الظاهرة في أجواء صافية.

ولم يحدث أن شهدت المنطقة كسوفاً للشمس منذ عام 1592، حسب جمعية الفلك التشيلية، ومن المتوقع أن تحدث الظاهرة المقبلة عام 2165.