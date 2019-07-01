عُماني يمتلك 250 قطعة تراثية نادرة

المصدر: مسقط - د.ب.أ

كشف مواطن عماني عن امتلاكه 250 قطعة تراثية نادرة، معظمها يعود إلى 400 عام، تتنوع من حيث أحجامها وأشكالها وأعمارها، وحتى من حيث المواد التي صُنعت منها.

وقال عبدالله السليمي، ابن قرية «إمطى» بولاية أزكى العمانية، إنه يملك متحفاً متنقلاً، يزخر بالعديد من المقتنيات التراثية والأثرية، التي تتنوع بين أدوات المأكل والمشرب، والأسلحة، وأدوات الزراعة والفلاحة، ومنها ما يرتبط بالحياة اليومية، مثل الموازين، وأدوات الكتابة والقراءة، وحتى المخطوطات، وغيرها من الأدوات والمعدات التي اعتاد أن يستخدمها العماني القديم في حياته اليومية، مضيفاً أن أهم ما يميز هذه المقتنيات هي ندرتها، واندثار معظمها، ما يضعها في قائمة المقتنيات والتراث.

وحول كيفية جمعها، قال السليمي: «بدأت هذه الهواية عندي منذ أكثر من 20 عاماً، لأنني أحب اقتناء هذه الأدوات، لأنها تحكي ماضي الأجداد.. وأستطيع أن أقول إن هذه الهواية نفسها جاءت كإرث عن الآباء والأجداد، فكثير من تلك المقتنيات آل إليَّ عن طريق الميراث».