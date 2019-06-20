3 روّاد فضاء يتذكرون بحنين حكايتهم مع القمر

المصدر: باريس - رويترز

اجتمع رواد فضاء ساهموا بشدة في برنامج الفضاء الأميركي الرائد في الستينات والسبعينات خلال معرض باريس الجوي للاحتفال بمرور 50 عاماً على بعثة أبولو 11 التي كانت أول بعثة يهبط خلالها إنسان على سطح القمر.

واسترجع والتر كانينغهام (87 عاماً)، الذي كان ضمن البعثة أبولو 7، وآل وردن (87 عاماً)، الذي سافر مع البعثة أبولو 15، وتشارلي ديوك (83 عاماً)، الذي سار على القمر مع البعثة أبولو 16، خبراتهم وذكرياتهم عن الفضاء أمام جمهور مفتون خلال المعرض الجوي.

واشتهر وردن بأنه كان أكثر البشر عزلة، وذلك لأنه طاف في مدار حول القمر وحيداً لأيام في عام 1971، بينما عُرف كانينغهام بأنه جزء من فريق تحدث بفظاظة إلى مركز مراقبة البعثة عام 1968؛ ما أدى إلى منع أعضاء الفريق من الذهاب في أي رحلات مستقبلية.

وعلى الرغم من هذا الإخفاق، الذي حدث بعدما طلب رواد الفضاء من مركز المراقبة إن كان بمقدورهم دخول المجال الجوي مجدداً دون خوذات وكان الرد بالرفض، فإن كانينغهام يتذكر تجربته بشغف وحنين. وقال للجمهور «بعد 500 عام من الآن سيكون هناك شيء واحد يتذكرونه عن أبولو هو أن الإنسان هبط على سطح القمر».

وشارك تشارلي ديوك في البعثة أبولو 16 عام 1972، وأصبح أصغر شخص يسير على سطح القمر حيث كان يبلغ من العمر 36 عاماً.

وتحدث عن تجربة السير على القمر التي لم يخضها سوى 12 شخصاً فقط قائلاً: «كان الأمر يبدو كما لو كنت في الوطن، كنت أعلم أين أذهب وماذا يوجد هناك».

وأضاف «كان شعوراً بالانتماء وكذلك بالدهشة والرهبة والحماس والمغامرة».

وهبطت البعثة أبولو 11 على سطح القمر يوم 20 يوليو عام 1969، وكانت تقل رائدي الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين.

وتنظم إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) سلسلة من الفعاليات للاحتفال بالذكرى الـ50 لهبوط الإنسان على سطح القمر.

20

يوليو 1969 هبطت البعثة أبولو 11 على سطح القمر.

أصغر سائر على القمر:



«كان الأمر يبدو كما لو كنت في الوطن، كنت أعلم أين أذهب وماذا يوجد هناك».