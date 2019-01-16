«برواز دبي».. مليون زائر في عام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأكيداً على المكانة المتفرّدة التي يحتلها برواز دبي بين المعالم السياحية والعمرانية حول العالم، وتصميمه الجذاب والفريد من نوعه، استطاع أن يجذب أنظار عدد كبير من زوار مدينة دبي، حيث استقبل البرواز مليون زائر من مختلف دول العالم، خلال أول سنة من افتتاحه.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: «يأتي برواز دبي انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة ثقافية وترفيهية وسياحية وعالمية، ونحرص في بلدية دبي على إطلاق مشروعات متفرّدة تعمل على إبراز ريادة مدينة دبي في مختلف المجالات، وذلك عن طريق الالتزام بالاستراتيجيات والأسس التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ويُعد وصول عدد زوار برواز دبي إلى هذا الرقم إنجازاً متميزاً، حيث نسعى دائماً إلى إثراء المدينة بالمشروعات التي تسهم في تسليط الضوء على النهضة العمرانية الفريدة التي تشهدها المدينة، إلى جانب إيماننا بأهمية العمل على توفير معالم سياحية متميزة وجذابة تعمل على استقطاب أعداد كبيرة من الجمهور».

وأصبح برواز دبي واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية على مستوى الدولة، منذ افتتاحه في يناير 2018، حيث يُمثل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهداً وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن «برواز واحد»، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر. ويتميز برواز دبي بإطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها مروراً بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

وأهم ما يميز برواز دبي هو الجسر العلوي الفريد من نوعه، حيث يتحوّل مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة، وذلك بمجرد السير عليه، بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير على الهواء، إلى جانب استمتاعه بمشاهدة فريدة للمنطقة المحيطة بالبرواز من الأعلى، وحصل البرواز في العام الماضي على جائزة التميز في منتدى المنتزهات الترفيهية الرابع، إضافة إلى جائزة أفضل أداء للعام في «قمة أسباير».