«كهرباء دبي» تحوز تقديراً عالمياً جديداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بجائزة أفضل حوكمة مؤسسية لعام 2018 في الدولة التي تقدمها مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية للمؤسسات المتميزة في مجالات الحوكمة والمطابقة حول العالم.

وتعد «ديوا» المؤسسة الوحيدة من الإمارات التي تفوز بهذه الجائزة العالمية، إلى جانب 32 مؤسسة كبرى من مختلف دول العالم، من بينها «تويتر» الأميركية، و«سابك» السعودية، و«أماديوس» الإسبانية، و«مترو» الألمانية.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، أن الفوز بهذه الجائزة يعد تقديراً عالمياً جديداً يضاف إلى سجل الهيئة، لاسيما في مجال الحوكمة الرشيدة، ونشر مبادئها بين جميع الفئات الوظيفية في قطاعات وإدارات الهيئة، وهو من أهم الركائز التي تستند إليها في مسيرة تميزها وريادتها العالمية. وأضاف أن «الهيئة تتبنى إجراءات وسياسات واستراتيجيات واضحة، تضمن اتباع أساليب الحوكمة الرشيدة والمطابقة للوائح والقوانين المنظمة لعملها وفق أعلى معايير وأفضل ممارسات المساءلة والشفافية والشمولية والممارسات العادلة، بما يدعم جهودنا في تحقيق الاستدامة والمرونة في ممارسة الأعمال، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، بجعل دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم». وتابع الطاير أن دور الحوكمة في الهيئة لا يقتصر على الاستجابة للمتغيرات فحسب، بل التوصل أيضاً من خلال إجراءات الحوكمة الرشيدة إلى حلول استباقية لإحداث التغيرات الإيجابية التي تسعى الهيئة إليها في بيئة العمل باستمرار من خلال الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والشمولية والاستدامة. من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد سلمان، إن «فوز الهيئة بالجائزة يأتي تقديراً لجهودها وخطتها الشاملة للحوكمة والمطابقة، التي تأخذ في الحسبان تأقلم الهيئة مع المتغيرات التي قد تؤثر في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والاستفادة من الفرص الناجمة عنها، بما يعزز مكانة الهيئة الرائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات، وخلق فرص جديدة في قطاع الطاقة». يذكر أن «وورلد فاينانس» مجلة عالمية معنية بالشؤون المالية والمصرفية والاستثمارية والبورصة والأسهم في جميع أنحاء العالم، كما توفر التغطيات الشاملة والتحليل العميق والمتخصص لقطاعات المال والأعمال التجارية الدولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

سعيد الطاير:

«الحوكمة من أهم الركائز التي تستند إليها الهيئة

في مسيرة تميزها وريادتها العالمية».