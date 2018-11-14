أخصائي عظام: اغتنموا «دبي للياقة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوصى أطباء بضرورة استثمار «تحدي دبي للياقة» لتحسين صحة العظام والمفاصل، مشيرين إلى أن الأنشطة تعمل على الوقاية من هشاشة العظام.

وقال أخصائي جراحة العظام في مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة، الدكتور عمرو عثمان: «يرتبط مرض السكري غالباً بأمراض القلب والسكتة الدماغية واعتلال الأعصاب ومشكلات في العين، ولكن غالباً ما يتم إهمال المشكلات المتعلقة بالعظام، ونغتنم مناسبة (تحدي دبي للياقة) لكي نشجّع الناس المصابين بمرض السكري، والذين هم في خطر متزايد للتعرّض لمشكلات العظام، لكي يتجهوا إلى ممارسة المزيد من أنشطة اللياقة البدنية».

ولوحظ أن المصابين بالسكري معرضون بشكل مضاعف للإصابة بالكسور.

وأضاف عثمان: «من الضروري أن تكون لدى الأفراد الذين يعانون مرض السكري معلومات كاملة عن الحالة، وأن يخضعوا لفحوص منتظمة، لكي يتم تقييم خطر تعرّضهم للكسور من قبل المتخصصين في المجال الطبي، ومعرفة ما يمكنهم فعله لجعل عظامهم قوية وصحية قدر الإمكان». ونصح باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الكالسيوم وفيتامين «د»، وممارسة التمارين المنتظمة للمحافظة على الوزن. بالإضافة إلى ذلك فإن تجنب التدخين يمكن أن يساعد على مكافحة مرض السكري والظروف المرتبطة به.

وللحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري، يوصي مستشفى برجيل للجراحة المتقدّمة المرضى باختيار تمرينات تحمّل الوزن، وأسهلها المشي، ويعد رفع الأثقال والركض وركوب الدراجات من الأمثلة الأخرى.