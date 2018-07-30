العمل الطويل يهدّد النساء بـ «السكري»

المصدر: أونتاريو - رويترز

خلصت دراسة كندية إلى أن النساء اللاتي يعملن ما لا يقل عن 45 ساعة أسبوعياً، ربما يكن أكثر عرضة للإصابة بـ«السكري».

وبلغ عدد المشاركين في الدراسة التي جرت على مدى 12 عاماً 7065 شخصاً لا تقل أعمارهم عن 35 عاماً في مدينة أونتاريو الكندية، ولم يكن أي من المشاركين مصاباً بـ«السكري» عند بداية الدراسة أو خلال أول عامين من المتابعة. وأصيب نحو 8% من النساء و12% من الرجال بـ«السكري» مع انتهاء فترة البحث.

ولم تؤثر ساعات العمل في مخاطر إصابة الرجال بـ«السكري» في ما يبدو، لكن النساء اللاتي عملن لما لا يقل عن 45 ساعة في الأسبوع كن أكثر عرضة بنسبة 63% للإصابة بـ«السكري»، مقارنة بمن كن يعملن لما يراوح بين 35 و40 ساعة أسبوعياً.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة ماهي جيلبرت-ويميه «لم تسمح لنا دراستنا بتفسير هذا التباين بين الجنسين».

وكتب الباحثون في دورية (بي.إم.جيه أوبن) لأبحاث السكري، إن «العمل لعدد أكبر من الساعات، بالإضافة إلى الأعباء المنزلية قد يجعل النساء أكثر عرضة للتوتر المزمن والالتهابات والتغييرات الهرمونية، ما قد يؤدي إلى الإصابة بـ(السكري)».