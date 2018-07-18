«أبطال عام زايد» يزورون مركز شرطة هيلي وخيالة الشرطة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرف الطلاب المشاركون في الدورة الثانية من برنامج أبطال شرطة الغد «أبطال عام زايد»، الذي تنظمه شرطة أبوظبي، على أقسام وفروع مركز شرطة هيلي بمديرية شرطة العين، وعلى المهام الشرطية للمركز، التي تتمثل في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة منظومة الأمن في منطقة الاختصاص.

كما زاروا سرية الفرسان «خيالة الشرطة» في العين، واطلعوا على دورها في دعم الجهات الشرطية لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الجمهور، وحفظ النظام العام في الفعاليات والمناسبات الوطنية. ويشتمل برنامج أبطال شرطة الغد، الذي تشرف عليه إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية، على محاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة، وتدريبات ميدانية في مجالات المشاة وفك وتركيب السلاح، ورياضة السباحة وركوب الخيل وتنظيم زيارات ميدانية لإدارات الشرطة.