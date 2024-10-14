محمد المر: كتاب «الشيخ راشد» يضيء على دور القادة المؤسسين

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، كتاب «الشيخ راشد: محطات وصور في الصحافة العربية» الذي أعده الكاتب محمد المنصوري.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، أن إطلاق الكتاب خطوة مهمة ضمن عملية توثيق تاريخ دولة الإمارات تسلط الضوء على دور القادة المؤسسين في ترسيخ مسيرة بناء دولتنا، وتوجيه مسارها نحو النجاح.

وأضاف أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان شخصية محورية أسهمت رؤيته وحكمته في بناء أسس التنمية والاستقرار، ويعد الكتاب بمثابة دعوة للأجيال الجديدة للتعمق في الإرث الذي تركه هؤلاء القادة وفرصة لاستلهام العبر والدروس التي ساعدت في تحقيق النجاحات التي نشهدها اليوم، ونتطلع لأن يكون الكتاب مرجعاً مهماً للشباب، وركيزة أساسية لتعزيز فهمهم لدور القادة في بناء دولة الإمارات.

من جانبه، قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، إن إطلاق كتاب «الشيخ راشد: محطات وصور في الصحافة العربية» إنجاز في مسيرة توثيق التاريخ الغني لدولة الإمارات، يسلط الضوء على شخصية بارزة من الشخصيات التي أسهمت في بناء دولة الإمارات، فالمغفور له الشيخ راشد، أحد رموز الرؤية السديدة التي أسهمت في ترسيخ أسس الدولة، وهذا الكتاب دعوة إلى التأمل في القيم والمبادئ التي شكلت هوية دولة الإمارات».