«السوربون أبوظبي» تستضيف حلقة نقاشية لوزيرة الثقافة الفرنسية

استضافت جامعة السوربون أبوظبي وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، في حلقة نقاشية تحت عنوان «الثقافة للجميع: ما هو النموذج المثالي للغد؟».



وعقدت الحلقة النقاشية بالتعاون مع المعهد الفرنسي في الدولة بحضور ممثلين من مؤسسات ثقافية مرموقة مثل متحف اللوفر وقصر فرساي ومعهد التراث الوطني في فرنسا ووكالة متحف فرنسا.

وأكّدت رشيدة داتي في كلمتها على الأهمية والترابط بين الثقافة والتعليم.

وقالت: «يسعدني أن أؤكد أن زخماً جديداً يتبلور هنا في جامعة السوربون أبوظبي بمشروع أكاديمي جديد يلبي تماماً تطلعات دولة الإمارات ويتوافق مع رؤيتها، ويعكس الجهود التعاونية لمجتمعاتنا الجامعية ومجتمعاتنا العلمية والاقتصادية».

من جانبها، قالت مديرة جامعة السوربون أبوظبي البروفيسورة ناتالي مارسيال براز: «نبذل قصارى جهدنا لتوجيه المستقبل بقوة نحو البحث، وأيضاً نحو الثقافة، فالجامعة يجب أن تكون مؤسسة شاملة، لهذا، تسعى الجامعة جاهدةً لتكون مركزاً للثقافة، وبالتالي تتمتع وتنقل التنوع الثقافي الذي يميزها».

وناقشت الحلقة النقاشية أهمية الثقافة في تشكيل المجتمع، بمشاركة متحدثين بارزين من بينهم ميسا قرعة، المديرة الفنية لكلية بيركلي للموسيقى في أبوظبي، وسيسيل هيرمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Culture Emulsion، والدكتور كريستوف مولهيرات، رئيس قسم الآثار وتاريخ الفن في جامعة السوربون أبوظبي، والخبير في فن النسيج القديم.

كما سلّطت الجلسة الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الثقافة في عالمنا، من خلال الفنون المسرحية والتراث والوساطة الثقافية والهندسة.