كتاب «إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» باللغة الإنجليزية

صدرت النسخة الإنجليزية من كتاب: «صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتأتي النسخة الإنجليزية، بعد صدور الطبعة الأولى باللغة العربية.

يتيح صدور الكتاب باللغة الإنجليزية اطلاع جمهور أوسع في العالم من القرّاء على إنجازات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أسهب الكتاب في تناولها، باستعراض محطات وسياسات ومبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون نبراساً للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تتيح الطبعة الإنجليزية للعالم، التعرف إلى الدور الذي يقوم به سموّه من أجل تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في المجالات كافة.

وبصدور الطبعة الإنجليزية، فإن هذا الكتاب، الذي وصفه عدد كبير من الخبراء والأكاديميين بأنه «استراتيجي ومهم»، يمثل إضافة كبرى للمكتبات العربية والأجنبية، نظراً لاشتماله على دروس مستفادة في مسيرة عظيمة لقيادة حكيمة ورشيدة، حقّقت لدولتها إنجازات هائلة ونقلات نوعية في المجالات كافة، وفعلت ذلك ومازالت تفعله، بتفانٍ وحب وإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.

تكمن أهمية الكتاب، على سبيل المثال لا الحصر، في أنه يوثّق محطات تاريخية مهمة لدولة الإمارات، وينقل للإماراتيين والعالم كلّه الصورة المشرقة، التي وصلت إليها دولة الإمارات، بفضل سياسات ومبادرات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي حققت الريادة العالمية للدولة في جميع المجالات، بما فيها المجالات الحيوية.

يرصد الكتاب محطات مسيرة صاحب السموّ، رئيس الدولة، حفظه الله، لاسيما محطات النشأة والتعليم، والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، ودوره السياسي والاقتصادي والعسكري، عندما كان ولياً لعهد إمارة أبوظبي، وكذلك المحطة الأهمّ، وهي رئاسته للدولة بإجماع شعبي منقطع النظير، إضافة إلى إنجازاته الهائلة، ومبادراته الكثيرة للنهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية.

وتشمل النسخة الإنجليزية من الكتاب ملاحق، تضم ترجمة للقصائد الشعرية التي نظمها صاحب السموّ، رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى صور سموّه خلال محطاته السياسية والعسكرية المختلفة.