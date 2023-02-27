30 فناناً في معرض «الابتكار وحي الإمارات» بمكتبة محمد بن راشد

تنظم مكتبة محمد بن راشد معرض «الابتكار وحي الإمارات»، بمشاركة أكثر من 30 فناناً تشكيلياً من الإمارات والوطن العربي، حتى الثالث من شهر مارس المقبل.

وعرض الفنانون التشكيليون، مجموعة من لوحاتهم التي عكست المكانة العالية التي وصلت إليها دولة الإمارات في الابتكار والإبداع ومختلف مجالات الحياة العمرانية والتكنولوجية والفكرية، إذ احتوت كل لوحة على عنصر أو أكثر مأخوذ من البيئة الإماراتية والتراث والطبيعة، كالرمال والتمر والقهوة والتلي، لتساهم هذه العناصر في ابتكار شكل اللوحة النهائي والتداخل معها بشكلٍ متناسق أضفى على المعرض رونقاً وجمالاً خاصّاً.

وتخللت المعرض - الذي يقام بالتعاون مع «منى» لتنظيم المعارض - جلسة حوارية بعنوان «مؤثرات إنتاج الابتكار في اللوحة الفنية»، ناقشت التطور الكبير الذي طرأ مؤخرًا على العمل الفني في إنتاج لوحة مبتكرة تتداخل فيها عناصر متنوعة، بالإضافة إلى طرح فكرة الخروج عن المألوف في العمل الفني وانعكاسه على جودة العمل الفني.