«مكتبة الشارقة العامة» تهدي زوّارها 3000 كتاب إلكتروني وصوتي

المصدر: شيماء يحيى - الشارقة

أعلنت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن توفيرها 3008 كتب إلكترونية وصوتية لعشاق القراءة الرقمية، في شتى مجالات المعرفة من الفنون والادآب والعلوم.

وتضم المكتبة، عبر منصتها الرقمية، مجموعة واسعة من الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية، والكتب النادرة والمخطوطات، والمقالات ورسائل جامعية، وغيرها من أوعية المعلومات التي تفيد الباحثين، وتقدم منصّة المكتبة خدمات الوسائل السمعية والبصرية، وخدمات البحث في الفهرس الآلي والإنترنت، التي توفر مواد معرفية ومصادر للمعلومات بأيسر السبل، وبأقل جهد وأسرع وقت لخدمة البحث العلمي.

الوجهة الأولى

مديرة مكتبة الشارقة العامة، إيمان بوشليبي، قالت لـ«الإمارات اليوم»، إن «المكتبة تسعى، من خلال ما تقدمه من محتوى قيّم وثري لتحقيق رؤيتها للعام الحالي بأن تصبح مكتبات الشارقة العامة الوجهة الأولى للتعلم الذاتي، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى جميع القرّاء في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اشتراكهم بالعضوية الذكية».

وأضافت بوشليبي أن «مكتبة الشارقة العامة تقدم نحو 3008 كتب إلكترونية وصوتية، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول الرقمية، بهدف تزويد القراء بمحتوى ذات جودة عالية وبلغات مختلفة، فضلاً عن احتوائها على الكتب والمخطوطات النادرة، التي تحمل القيم التاريخية، لتبقى مصدراً للمعرفة للأجيال المقبلة، مع إمكانية إتاحتها لجمهور المكتبة الحالي عبر الإنترنت، دون المساس بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر لأصحاب هذه الأعمال».

وتابعت: «المكتبة ترتبط بنحو 38 ألف مكتبة ومدرسة منتشرة في جميع أنحاء العالم، ضمن شبكة (أوفردرايف)، حيث أطلقت المكتبة، بالتعاون مع شركة (أوفردرايف)، إحدى أبرز منصات القراءة الرقمية العالمية للمكتبات والمدارس، مجموعة المكتبة الرقمية التي تضم عدداً كبيراً من الكتب الإلكترونية والصوتية، وتتميز المجموعة باستخدام واجهة سريعة الاستجابة، تتوافق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات (أوفردرايف)».

الأصول الفكرية

وأوضحت بوشليبي، أن المكتبة عبر منصة «المستودع الرقمي لمكتبات الشارقة» تساعد على الحفاظ على الأصول الفكرية التي تنتمي إلى وسائط متنوّعة، لتبقى مصدراً للمعرفة أمام الأجيال المقبلة، مع بقائها متاحة لجمهور المكتبة الحالي عبر الإنترنت، دون المساس بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر لأصحاب هذه الأعمال ومنها الكتب النادرة، المواد المسموعة والمرئية، والمخطوطات ما يسهم في حماية هذه المقتنيات من التلف أو الضياع، ويتيح تصفحها والبحث فيها بسهولة وسرعة.

وأكملت أن «المكتبة تضم محرك بحث EDS، الذي يوفر للقرّاء إمكانية البحث بسهولة ويسر في جميع القواعد الإلكترونية المتخصصة بالطب والتعليم والرعاية، حيث توفر حسب قاعدة بيانات تضم معلومات سهلة الفهم لتزود المرضى حول جميع جوانب الرعاية والصحة، ومكتبة تحتوي على دوريات ومقالات تتعلق بالطب والصحة بجميع جوانبها، إلى جانب مكتبة إلكترونية تحوي دوريات عربية، وتمثل قاعدة بيانات مثالية للطلاب والباحثين للدراسات العربية والشرق الأوسط.

قاعدة معلومات

وأشارت بوشليبي، إلىأن المكتبة توفر لروّادها قاعدة المعلومات التي تحتويها دار المنظومة، التي تعتبر بمثابة المرجع الأول والأساسي للباحث العربي في جميع العلوم والتخصصات الأكاديمية، وهي قاعدة متخصصة في الرسائل الجامعية العربية، إذ يصل عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي توفرها إلى نحو 120 ألف رسالة علمية من مختلف الجامعات العربية، وقد تمكنت دار المنظومة من الحصول على حقوق النشر لنحو 70 ألف رسالة، تم إتاحتها بالنص الكامل، بينما بقية الرسائل يتم عرض المستخلصات الخاصة بها مع الـ24 صفحة الأولى منها فقط.

بوابة معلوماتية تربوية

وأكدت مديرة مكتبة الشارقة العامة، أن المكتبة توفر لروّادها بوابة Edu search المعلوماتية التربوية، التي تمثل الحل الأمثل والمتكامل للمتخصصين والباحثين في المجال التربوي والتعليمي، حيث تغطي البوابة جميع الدوريات التربوية العلمية الصادرة باللغة العربية، إضافة إلى أعمال وأبحاث المؤتمرات والندوات في مجال التربية والتعليم، فضلاً عن أنها تعدّ خط الإمداد المباشر والأشمل للدراسات والأبحاث التربوية بنصوصها الكاملة.

كتب صوتية رقمية

وذكرت بوشليبي، أن المكتبة تقدم ما تنتجه مكتبة «مسموع»، من تسجيلات عالية الجودة لتلاوة نصوص الكتب المطبوعة أو الإلكترونية، وتحفظ هذه التسجيلات بشكل رقمي على أجهزة التخزين الرقمية، ويمكن الاستماع إليها باستخدام المشغلات الصوتية الرقمية، والهواتف المحمولة وأجهزة مسموع المحملة مسبقاً. مخطوطات الشرق الأوسطوأضافت بوشليبي أن «قاعدة البيانات التي توفرها المكتبة تضم 1172 مخطوطة إفريقية بين عام 1834 و1966، تقدم للعلماء والباحثين معلومات غير مسبوقة عن المراسلات السرية للمملكة المتحدة، وتغطي تقريباً كامل فترة الغزو والاستعمار الأوروبي في إفريقيا، وتتضمن بشكل عام نظام الحكم والزراعة والتعليم والمرأة والبيئة والهجرة الى الولايات المتحدة، خلال تلك الفترة، والكثير من الموضوعات الأخرى».

7000 عنوان نادر

كشفت بوشليبي، أن المكتبة توفر لأول مرة في دولة الإمارات «قاعدة بيانات للكتب النادرة في المكتبة البريطانية»، تم إطلاقها بالتعاون مع شركة Gale، وتضم نحو 7000 عنوان نادر تعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين الـ15 والـ19 تصور الحضارة العربية.

لافتة إلى أنها تتيح لروّادها 600 خلاصة للكتب الرائعة، و4000 مقال، و460 استشارة، و150حلقة إدارية صوتية مسموعة تطرحها «إدارة كوم».

• مديرة المكتبة: «نسعى لأن نكون أول منصّة إماراتية للتعليم الذاتي».

• قاعدة معلومات للمخطوطات النادرة والعلوم القانونية.