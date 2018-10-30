«بريد الإمارات» تصدر طابعاً تذكارياً بـ «تحدي القراءة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت مجموعة بريد الإمارات طابعاً بريدياً تذكارياً باسم «تحدّي القراءة العربي» ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توثيقاً للأثر الإيجابي الذي أحدثه التحدي، الذي يعد المشروع الثقافي والمعرفي الأكبر من نوعه عربياً، بعد تحوله إلى نشاط معرفي متواصل على مدار العام لكل الطلبة العرب، بهدف تكريس ثقافة القراءة كممارسة يومية ونهج حياة لدى الأجيال الشابة، وكذلك تسجيلاً لنجاح التحدي بعد ثلاث سنوات فقط من انطلاقه، في خلق نشاط قرائي مجتمعي متكامل، من خلال انخراط الطالب والمدرسة والأسرة ومختلف مكونات المجتمع المحلي من مكتبات ومؤسسات معنية بالثقافة في علاقة تكاملية تقوم على التشجيع والدعم المتبادل، وهي علاقة من شأنها في المدى المنظور أن تكرّس القراءة كقيمة مجتمعية حضارية، تسهم في ارتقاء المجتمع ككل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة عبدالله محمد الأشرم: «نسعى من خلال إصدار هذا الطابع التذكاري إلى توثيق النجاح الكبير لـ(تحدّي القراءة العربي)، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي ينضوي تحت مظلتها (تحدي القراءة العربي)، إذ لعب هذا المشروع الثقافي والمعرفي الأكبر من نوعه عربياً دوراً ملموساً في ترسيخ ثقافة القراءة، وحب المعرفة لدى الملايين من الطلاب العرب في الوطن العربي والمقيمين منهم خارجه، وهو ما من شأنه الإسهام في تنشئة أجيال تتسلح بالعلم لبناء مستقبل مشرق»، مشيراً إلى أن «بريد الإمارات» تعمد إلى إصدار طوابع بريدية للمبادرات المتميزة وفي مناسبات خاصة لتوثيقها، وذلك كجزء من استراتيجيتها في نشر المبادرات الثقافية والتنموية، حيث إن الطوابع البريدية هي وسيلة من وسائل التواصل الثقافي بين شعوب العالم تتناقلها الأجيال. وأضاف الأشرم: «سجّل (تحدّي القراءة العربي) حضوراً على المستوى العالمي، تناولته كبرى وسائل الإعلام في العالم، وأصبح حدثاً سنوياً مُلهماً للطلاب وذويهم وللمعلمين وللمؤسسات التعليمية، رسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منارةً سبّاقةً إلى إطلاق مبادرات تبادل المعرفة والعلم وأدوات التنمية والنهضة والتقدم، ومن هنا ارتأينا التعبير عن نجاح هذه المبادرات، بإطلاق طابع بريد تذكاري خاص، يخلّد في الأذهان هذا الحدث السنوي الكبير، وغيره من المبادرات المنضوية تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإلهام المؤسسات والشعوب في كيفية إسهام حراك ثقافي كهذا في ترسيخ قيم إيجابية لدى الأجيال المقبلة».

وقالت الأمين العام لمبادرة تحدي القراءة العربي، نجلاء الشامسي: إن هذا الإصدار الجديد من بريد الإمارات سيسهم في توثيق النجاح الكبير لـ«تحدّي القراءة العربي»، الذي يشهد هذا العام مشاركة 10.5 ملايين طالب وطالبة من 44 دولة، وهو ما يعزز موقعه باعتباره المبادرة الثقافية الأكبر من نوعها عربياً.

وثمّنت الشامسي قيام بريد الإمارات بإصدار هذا الطابع التذكاري، معتبرة أن هذه الخطوة تعد نموذجاً يحتذى في تكامل الجهود وتضافرها بين الجهات والمؤسسات من أجل تعزيز نجاح المبادرات الرامية إلى نشر الثقافة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

تصميمان مختلفان

يحمل هذا الإصدار المميز لبريد الإمارات من الطوابع التذكارية تصميمين مختلفين، أحدهما يحمل شعار مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتصميم الثاني يحمل شعار «تحدي القراءة العربي»، وستتوافر الطوابع التذكارية لمبادرة تحدّي القراءة بفئة ثلاثة دراهم في جميع مكاتب البريد.