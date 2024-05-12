دبي تشهد توقيع اتفاقية إطلاق تصوير فيلم «سانيوان»

وقعت قناة الصينية العربية بدبيوالإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بمقاطعة شنشي الصينية اتفاقية مشتركة لبث برنامج «الصين سمعيا وبصريا – توقيت شنشي» التلفزيوني وبدء التصوير المشترك لفيلم الوثائقي «انطباع سان يوان».

ويعرض هذا البرنامج الجانب الثقافي والإنساني والمناظر الطبيعية والثقافية والتاريخية في مقاطعة شنشي، بالإضافة إلى الثقافة الشعبية والأطعمة وكذا التطور الاقتصادي والتكنولوجي لهذه المقاطعة الصينية التي تعد منطلقا لطريق الحرير القديم الذي ربط الصين والعالم العربي قبل أكثر من 2000 عام.

أما فيلم «انطباع سان يوان الوثائقي» فيسلط الضوء على تاريخ مقاطعة سانيوان التابعة لمدينة شيانيانغ في مقاطعة شنشي ويعرض توارث التاريخ والثقافة بها، لينقل لمشاهد العربي أصالة التاريخ وحاضر المدينة.

ويأتي هذا التعاون ثمرة لجهود قناة الصينية العربية بدبي كجسر للتبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي، حيث تعمل على سرد القصة العربية في الصين وسرد القصة الصينية في العالم العربي لخلق تبادل بشري وثقافي بين الجانبين وتعميق روابط التعاون، إضافة إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية، وذلك من خلال باقة من المسلسلات والأفلام الوثائقية والبرامج الحوارية والتغطيات الإعلامية التي تبث في الصين وفي العالم العربي، بالإضافة إلى إنتاج إعلامي وسينمائي مشترك في الإمارات والسعودية ومصر والصين وكذا تنظيم فعاليات مختلفة.