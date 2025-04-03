شراكة استراتيجية بين مجموعة الهلال ومؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية

وقّعت مجموعة الهلال اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، تهدف إلى دعم برامج حماية وتمكين الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات ضمن مناطق "الجنوب العالمي"

و انضمت مجموعة الهلال إلى الشركاء المؤسسين بموجب الاتفاقية والتي تنص على تقديم دعماً بقيمة 1.2 مليون درهم لمؤسسة

خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بما يسهم في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم عبر برامج مجتمعية مستدامة في الجنوب العالمي

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المجموعة كلٌّ من رافي كومار، الرئيس المؤسسي التنفيذي في نفط الهلال وعضو مجلس الإدارة في مجموعة الهلال، ولوجان مراد مديرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ، بحضور عبد الله القاضي، المدير التنفيذي في نفط الهلال، وسعادة عبدالله بن حريمل، عضو مجلس أمناء مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية.

وعبّر رافي كومار عن أهمية هذه الخطوة قائلاً: ‘تفخر مجموعة الهلال بدعم مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، لنمدّ معاً سواعد الخير ونهيّئ مستقبلاً أفضل للأطفال في الجنوب العالمي. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى دعم السياسات والحلول التي تقودها المجتمعات المعنية للنهوض بحياة الأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر في العالم. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا العميق بتمكين شباب المنطقة وإعدادهم لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة".

وعلّقت مديرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، لوجان مراد، بمناسبة هذه الشراكة قائلة: "يمثل هذا الإسهام المالي القيّم من مجموعة الهلال خطوة إضافية في مسيرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية وجهودها المستمرة لتقديم الدعم الحيوي للأطفال المستضعفين الأكثر عرضة للخطر بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية والفقر. وسيكون هذا الدعم من المجموعة حافزاً مهماً لبرامج المؤسسة ومبادراتها الفعالة، التي تهدف إلى حماية هؤلاء الأطفال وتمكينهم، مع ضمان الحفاظ على حقوقهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم".

وسيعزز هذا الإعلان الأعمال التي تنفذها مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي، والتي ترتكز على ثلاثة أعمدة أساسية: مبادرات الحماية، وبرامج الدعم والتوعية، وبناء القدرات.

وتركز مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية منذ تأسيسها في 2024 على بناء شراكات استراتيجية تُسهِم في تلبية احتياجات الأطفال في مناطق النزاعات والمجتمعات الفقيرة والمناطق المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية.