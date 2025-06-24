«دبي لرعاية النساء والأطفال» تطلق حملة «سلامتنا الرقمية»

أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملة توعوية رقمية تحت عنوان «سلامتنا الرقمية»، تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، وإشراك المجتمع في صناعة ثقافة وقائية قادرة على التصدي لممارسات التنمر الرقمي، وتحفيز الطلبة على تبني الطرق الرقمية الآمنة والسلوكيات الإيجابية كالتسامح والاحترام في الفضاء الإلكتروني، بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من التنمر الإلكتروني.

وتتضمن الحملة مسابقة إلكترونية توعوية موجّهة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، من الصف الثالث حتى الصف السابع، حيث حققت المسابقة تفاعلاً لافتاً بمشاركة نحو 100 طالب، وصممت المسابقة عبر منصة «Fillout» باللغتين العربية والإنجليزية، واشتملت على 15 سؤالاً متعدد الخيارات، تناولت مفاهيم التنمّر الإلكتروني وسبل الوقاية منه. وتم إرسال رابط المشاركة إلى المدارس المعنية، مع تخصيص أسبوع كامل لإتاحة الفرصة للطلبة للإجابة والمشاركة بفاعلية.

كما أعدّت المؤسسة أيضاً محتوى توعوياً رقمياً أرسلته للمشاركين عبر البريد الإلكتروني بعد انتهاء المسابقة، موجهاً للطلبة وأولياء الأمور، بهدف تعزيز المعرفة واستدامة الأثر التوعوي. كما بثت عبر منصاتها الرسمية سلسلة من المنشورات التثقيفية التي ضمت نصائح موجهة للبالغين في المجتمع، لتعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع مظاهر التنمر الرقمي والحد من انتشاره.

وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري: «نؤمن بأن التوعية المبكرة تشكل خط الدفاع الأول ضد كل أشكال العنف، ومنها التنمر الإلكتروني الذي يتنامى مع ازدياد استخدام التكنولوجيا من قبل الأطفال واليافعين، وانطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، نحرص على تفعيل دورنا التوعوي والوقائي لبناء بيئة رقمية آمنة وداعمة للجميع»، وأضافت: «نستلهم في عملنا النهج الإنساني الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تمثل القدوة في دعم قضايا الطفولة والمرأة، وأسهمت مبادرات سموها في إحداث نقلة نوعية على مستوى الحماية والرعاية والتمكين».

واختتمت المؤسسة الحملة بتكريم 10 فائزين، تم الإعلان عن أسمائهم مسبقاً عبر منصاتها الرقمية، حيث تم منح كل فائز بطاقة مشتريات بقيمة 500 درهم، مقدّمة من مجموعة ماجد الفطيم، ليصل إجمالي قيمة الجوائز إلى 5000 درهم.

• أكثر من 100 طالب من المدارس الحكومية والخاصة في دبي، يشاركون في الحملة.