%99.6 زيادة بمعدلات إشغال عقارات «أوقاف دبي» خلال النصف الأول

سجّلت عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أعلى معدلات إشغال على الإطلاق، بزيادة بلغت 99.6% خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من دخول نحو 1887 وحدة عقارية جديدة إلى الخدمة خلال السنوات الخمس الماضية.

وبلغت قيمة إجمالي العقود الجديدة المبرمة وكذلك تجديد العقود نحو 162.6 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً نسبته 12.5%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، إذ بلغت حينها قيمة العقود المبرمة نحو 144.5 مليون درهم.

وأوضحت المؤسسة أن عدد الوحدات العقارية بلغ 5863 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري. وتشمل المحفظة العقارية للمؤسسة (العقارات الوقفية وعقارات القُصّر والمؤسسة). وقد سجّلت المحفظة العقارية خلال العام الجاري، زيادة 1028 وحدة عقارية مقارنة بالعام الماضي.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي محمد المطوع، حرص المؤسسة على توظيف الإمكانات والجهود كافة، لتحقيق الأهداف الطموحة للقيادة الرشيدة، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي العالمية، مركزاً إقليمياً للوقف، وإنجاز المشروعات الوقفية بتميز وفاعلية، لتحفيز الاستثمار والابتكار والاستدامة، والعمل على إيجاد تجربة وقفية نموذجية استثنائية، تعكس ريادة دبي في مجالات العمل الإنساني الوقفي.

وأشار المطوع إلى أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية وزيادة الأوقاف الخدمية، وتوظيفها في أداء دور حيوي فاعل في جميع القطاعات المجتمعية التي تعزز النمو، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً، ينعكس على حياة المجتمع والأفراد، ويسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.

وقال إن المحفظة العقارية للمؤسسة، تشهد نمواً واضحاً من حيث زيادة عدد العقود المبرمة والمجددة على الرغم من الزيادة في عدد الوحدات العقارية خلال السنوات الأخيرة، وأشار المطوع إلى أن المؤسسة تسعى إلى إدارة العقارات التابعة لها وفق أفضل الممارسات.