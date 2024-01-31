شراكة لتنفيذ المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وشركة الدار العقارية، التعاون بشأن وضع إطار العمل خلال عام 2024، الذي يحدد أسس ومعايير المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، بناءً على أفضل الممارسات العالمية، وعليه سيتم تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من المشروع في جزيرة ياس بدءاً من العام المقبل 2025.

وتخلل الإعلان عن المشروع توقيع مذكرة تفاهم أقيمت في «الدار سكوير» بجزيرة ياس، وقعها كل من المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، الدكتورة ليلى الهياس، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في «الدار العقارية»، فيصل فلكناز.

وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي: «تأتي مذكرة التفاهم بين الدائرة وشركة الدار العقارية في إطار توحيد الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي، من خلال الحرص على تعزيز التعاون نحو دمج أصحاب الهمم وكبار السن، وتوفير سبل العيش الكريم لهاتين الشريحتين من المجتمع، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة، وتحسين الخدمات التي تقدم لهما، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، واستراتيجية جودة حياة الأسرة، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، وسياسة الرياضة للجميع».

وأضاف الخييلي أن «هذا التعاون سيسهم في تقديم مشروع رائد نتوقع له أن يتحوّل إلى نموذج صحيح يحقق الأهداف المرجوّة منه، ما يشكّل علامة فارقة في حياة أصحاب الهمم وكبار السنّ».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، محمد خليفة المبارك: «من مسؤوليتنا تمكين كل شرائح المجتمع، وتسهيل حياتهم عبر الاستثمار في تعزيز سهولة الوصول والعمل، في بيئة نابضة بالحياة، توفر لكل من يعيش في أبوظبي ويزورها تجربة سلسة».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس، وإدخال تحسينات عملية تعزز سهولة الوصول لأفراد المجتمع، بما يحقق (الوصول الشامل)، أحد محاور الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم، التي تضمن أن تكون المرافق والتجارب والخدمات متاحة لجميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم».