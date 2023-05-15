جامع الشيخ زايد في إندونيسيا يقدم 200 ألف وجبة إفطار في رمضان

نظم جامع الشيخ زايد في إندونيسيا إفطاراً جماعياً وقدم أكثر من 200 ألف وجبة إفطار للصائمين خلال شهر رمضان الماضي.

وتفصيلاً، ناقش المجلس التوجيهي بجامع الشيخ زايد في منطقة سولو الكبرى بإندونيسيا، خلال اجتماعه الأول برئاسة رئيس المجلس، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، عدداً من الموجهات الخاصة بالرؤية الاستراتيجية للمركز في المرحلة المقبلة، وعلاقات الشراكة مع الجهات ذات الصلة في إندونيسيا، إلى جانب وضع تصور للأهداف قصيرة وطويلة المدى والأنشطة والفعاليات المستقبلية.

وأشاد الظاهري بالجهود التي تم بذلها خلال شهر رمضان الكريم، والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها احتفاء بالشهر الفضيل، وإحياء الشعائر الدينية من خلال تنظيم الدروس والمحاضرات، وحلقات التلاوة اليومية للقرآن الكريم وتدارس علومه، والاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، إضافة إلى تنظيم مسابقة لأجمل الأصوات في تلاوة وتجويد القرآن الكريم.

كما نظم المسجد إفطاراً جماعياً وقدم أكثر من 200 ألف وجبة إفطار للصائمين خلال شهر رمضان، من خلال ثلاث خيام كبرى أقيمت في مناطق مختلفة من حرم المسجد، وذلك بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد للأعمال الإنسانية، وأشرف عشرات المتطوعين من الشباب والفتيات من أهالي منطقة سولو ومن طلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تنظيم الإفطار الرمضاني وجميع الأنشطة والفعاليات المقامة بالمسجد خلال الشهر الفضيل.