توفير مليون وجبة في رمضان من فائض الطعام

تمكنت «نعمة» - المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - من توفير مليون وجبة طعام من فائض الطعام وإيصالها للمستحقين داخل الدولة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في الدولة، وبما يجسد قيم الخير والعطاء والمسؤولية الاجتماعية في الشهر المبارك.

وسبق لمبادرة «نعمة» أن وقعت أواخر شهر فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات للطعام بهدف إطلاق مبادرات مشتركة لتحقيق أهداف الدولة في خفض هدر الغذاء، وذلك من خلال تعاون الأطراف المعنية كافة ضمن مجموعة عمل «إنقاذ الغذاء»، لإحداث تغيير إيجابي كبير تجاه الحد من فقد وهدر الغذاء والوصول إلى الاقتصاد الدائري المستدام.

كما وقع الطرفان في وقت لاحق اتفاقية رعاية تتولى مبادرة «نعمة» بموجبها رعاية مبادرة بنك الإمارات للطعام الهادفة إلى «توفير مليون وجبة فائضة»، وما يتعلق بها من أنشطة خلال شهر رمضان المبارك، ما يؤكد التزام الجانبين ببرنامج «إنقاذ الغذاء» الوطني الذي أطلقته مبادرة نعمة، والذي يتطلب مساهمة الجميع.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات نائب رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، أحمد طالب الشامسي: «نعتز برعاية مبادرة (مليون وجبة فائضة) خلال شهر رمضان، كشراكة وطنية مُمكِّنة وداعمة للهدف الوطني المتمثل في الحد من فقد وهدر الغذاء بنسبة 50٪ بحلول عام 2030. وإن ما شهدناه خلال الأسابيع الماضية من جهود مشتركة دؤوبة مع بنك الطعام، وإنجازات متحققة في إعادة تدوير الغذاء، إنما يمثل التجسيد الحقيقي الذي تقوم عليه مبادرة نعمة في إشراك كافة الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والخاصة، والعاملين في قطاع الضيافة والطعام في الدولة، بحيث يكون الحد من فقد وهدر الغذاء جهداً وطنياً جامعاً ومُستمراً، وصولاً إلى الحد من الهدر وتحقيق الاكتفاء الاجتماعي والاقتصاد الدائري المستدام».