مبادرة لعلاج 50 مريضاً بالتصلب المتعدد مجاناً

أعلن مصنع «لايف فارما» للأدوية بدبي، عن المساهمة مع شركة «منزل» لخدمات العناية الصحية المنزلية في توفير الأدوية لـ30 مريضاً مصاباً بمرض التصلب العصبي المتعدد، لمدة عام.

وأشار في بيان الى أنه تم الاتفاق مع «منزل» على تحمل «لايف فارما» 50% من كلفة العلاج بقيمة تقريبية تبلغ 1.6 مليون درهم إماراتي للمرضى الذين يعانون مرض التصلب العصبي المتعدد.

وكشف مصنع «لايف فارما» عن اعتزامه زيادة المرضى المشمولين بالمساهمة في تحمل كلفة علاجهم الى 50 مريضاً من مرضى التصلب العصبي المتعدد قريباً، مع وجود خطة لتوسيع الدعم لأكبر عدد ممكن من المرضى الذين يعانون أمراضاً مختلفة من خلال التبرع بالأدوية في مجالات علاجية مختلفة.

وتبلغ كلفة العلاج لكل مريض مصاب بالتصلب المتعدد نحو 120 ألف درهم إماراتي سنوياً. وبطرح مصنع لايف فارما للأدوية بدبي، كبسولات ستريلينيا فينغوليمود 0.5 ملغ بدولة الإمارات، تمكن من تقليل الكلفة إلى ما يقرب من 80 ألف درهم إماراتي سنوياً لكل مريض من خلال توفير منتج يوافق المعايير العالمية للجودة والفاعلية وبكلفة اقتصادية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «لايف فارما» الدكتور شمشير فاياليل: «نخطط لتقديم مزيد من الدعم لأكبر عدد ممكن من المرضى الذين ينتظرون الحصول على أدوية جديدة».

وأشار إلى حرص «لايف فارما» على المساهمة في برامج دعم المرضى لتخفيف معاناتهم، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتماشياً مع قيم دولة الإمارات في تقديم العلاج لمن لا يستطيعون تحمل نفقاتهم الطبية.

ويتزايد انتشار التصلب المتعدد بسرعة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وهو اضطراب يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي، فيما تبقى العضلات والأعصاب خارج النخاع الشوكي سليمة.