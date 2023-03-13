«المعاشات»: 99% نسبة تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين استباقياً في 2022

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن نسبة تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين استباقياً في عام 2022 بلغت 99% ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، البالغ عددهم 29 ألفاً و762 مستفيداً.

وقالت إن تحديث بيانات المتقاعدين والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل وغير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو زيارة مراكز الخدمة أسهم في حصول المواطنين على خدمات الهيئة بسهولة وفي وقت أقصر، وعلى مستوى عمل المراكز انعكس ذلك في نتائج مؤشرات خدماتها، حيث تقلص وقت انتظار خدمة الاستفسارات إلى 2.21 دقيقة، ووقت انتظار خدمة احتساب المعاش والمكافأة إلى 2.83 دقيقة.

وإضافة إلى خدمة تحديث البيانات، تقدم الهيئة خدمة استباقية أخرى، هي خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، حيث يتم إرسال هذه الشهادة شهرياً إلى البريد الإلكتروني للمسجلين من المتقاعدين والمستحقين في أنظمة الهيئة، وتحتوي هذه الشهادة على البيانات كافة التي قد يتم طلبها من بعض الجهات، وتمتد صلاحيتها حتى نهاية الشهر، وبالتالي لا يحتاج المتقاعد أو المستحق إلى زيارة الهيئة لطلب أي إجراء لاستخراجها أو حتى زيارة موقعها الإلكتروني.

إضافة إلى ذلك، أسهمت الخدمات التي تقدمها الهيئة في تطوير بنية عملها والتركيز على تقديم خدمات تتوافق مع احتياجات الفئات المستفيدة من خدماتها، خصوصاً أن الخدمات التقاعدية لها أثر كبير على قطاع واسع من أفراد المجتمع وعائلاتهم.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير أنظمتها لاستحداث مزيد من هذه الخدمات مستقبلاً، لإيجاد حلول نوعية طويلة المدى تعزز ثقة المؤمن عليهم وأصحاب العمل والمتقاعدين والمستحقين المستفيدين بخدمات الهيئة.