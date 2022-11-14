«أوقاف دبي» تدعم الحالات الإنسانية في مستشفى التداوي بـ «صندوق الصحة»

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بالتعاون مع مجموعة التداوي الطبية، مبادرة صندوق وقف الصحة، لعلاج الحالات المرضية الإنسانية في مستشفى التداوي التخصصي، وتوفير خدمات صحية شاملة، ودعم القطاع الصحي في المجتمع ووقايته، وتعزيز دور الوقف في دعم الصحة والمحافظة على حياة الأفراد.

وتعد المبادرة أول باكورة تعاون إنساني بين «أوقاف دبي» ومستشفى التداوي، وستتبعها مشروعات لاحقة تدعم صندوق التكافل الخيري الصحي بمجموعة التداوي، ويتضمن المشروع بناء وقف خيري مستدام، يعود ريعه إلى مساندة المرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون تلقي العلاج المناسب، وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات التداوي.

وتعتزم المؤسسة تشييد مشروع وقف تداوي بمنطقة السطوة على مساحة 233.74 متراً مربعاً، ويتكوّن المبنى الوقفي من طابق أرضي، وطابقين متكررين، ومحال تجارية، ومواقف للسيارات، مع مساحات الخدمات والمرافق، وتبلغ قيمة الأرض مع تكاليف الإنشاء نحو ثمانية ملايين درهم.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، إن المؤسسة تولي قطاع الصحة اهتماماً بالغاً، وذلك انطلاقاً من إدراكها لأهمية الحفاظ على حياة الأفراد، وحمايتهم من الأمراض، وتوفير البيئة الصحية المناسبة، عبر إتاحة جميع الوسائل والإمكانات المتطورة التي تحقق تنمية هذا القطاع الحيوي المهم.

وأضاف أن مستشفى التداوي شريك استراتيجي داعم لمبادرات المؤسسة في المجال الصحي، ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لفئات المجتمع غير القادرة على تحمل نفقات العلاج.

وأكد أن المؤسسة حريصة على تمكين الوقف الصحي، وتعزيز دوره في المجتمع، لذا تسعى إلى تنظيم جميع الجهود، وإشراك المجتمع ممثلاً بكل شرائحه ومؤسساته وأفراده ورجال الأعمال، للإسهام في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.

ودعا المطوع الجهات والمؤسسات كافة ورجال الإعمال إلى دعم هذا القطاع، ولعب دور إيجابي عملي في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات، والإسهام بفاعلية وكفاءة عالية في مسيرة تنمية القطاع الصحي، وتحقيق استدامته، دعماً لرؤية القيادة في تطوير الأنظمة الوقائية.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، مروان ناصر، بأن المجموعة ستقدم كل خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى معايير الجودة، للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.